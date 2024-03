Wolfsburg. Der MTV findet bei Lupo Martini Wolfsburg II nach einem Rückstand schnell zurück in die Partie und entführt drei Zähler.

Dass die Trauben bei Lupo Martini Wolfsburg II hoch hängen, ist in der Fußball-Bezirksliga allgemein bekannt. Der MTV Isenbüttel ließ sich davon nicht beirren: Die Hehlenrieder entführten am Samstagabend unter Flutlicht alle drei Punkte von der Kreuzheide. Trotz eines zwischenzeitlichen Rückstandes gewann der MTV mit 2:1 (0:0).

„Es war ein sehr hochklassiges Spiel, es waren Tempo und Dynamik drin“, berichtete Isenbüttels Trainer Marco Ament. Sein Team habe den etwas besseren Start erwischt, Mitte des ersten Durchgangs habe sich das Blatt aber ein wenig gewendet. In dieser Phase musste MTV-Schlussmann Jonas Loock einmal sein ganzes Können aufbieten, um den Rückstand zu verhindern. „Wir haben uns in der Pause vorgenommen, an unsere Anfangsphase anzuschließen. Das ist leider nicht so gut gelungen“, seufzte Ament, dessen Team nach einer Standardsituation in Rückstand geriet.

Helms und Schröder drehen die Partie

„Wir haben schnell die passende Antwort gefunden“, frohlockte der Gästecoach. Etwa 120 Sekunden später erzielte Jan-Philipp Helms den Ausgleich. Fabian Schröder markierte per Volleyschuss, den er nicht zu 100 Prozent richtig traf, aber im Winkel unterbrachte, den Siegtreffer. „Wir hatten danach noch ein, zwei Chancen und hätten uns ein bisschen mehr Ruhe geben können“, fand Ament. Stattdessen musste Isenbüttel bis zum Ende zittern. „Wir haben an diesem Abend zum Glück nur einmal geschlafen und ansonsten alles wegverteidigt“, merkte der MTV-Trainer an.

„Riesenkompliment an die Jungs“, betonte Ament. „Das war eine sehr gute Mannschaftsleistung. Wir waren etwas reifer und haben uns die drei Punkte vielleicht auf diese Weise verdient.“

Tore: 1:0 Menendez (48.), 1:1 Helms (50.), 1:2 Schröder (58.).

tim