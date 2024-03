Gifhorn. Spielertrainer Vitalij Sterz schlägt beim 3:3 zweimal spät zu. Die SVG II gewinnt, am Sonntag warten wieder sieben Spiele.

Noch immer kann der SSV Kästorf II mit einem Nachholspiel in der Hinterhand die Tabellenführung in der 1. Fußball-Kreisklasse 2 wieder übernehmen. Beim TSV Meine mussten die Gäste aber froh sein, nach einem späten Doppelschlag von Spielertrainer Vitalij Sterz beim 3:3 noch einen Punkt mitgenommen zu haben. Für die Meiner dürfte es vor allem mit Blick auf den Spielverlauf der nächste Rückschlag gewesen sein.

Die SV Gifhorn II hat sich nach der Niederlage beim MTV Wasbüttel (0:2) zurückgemeldet und den FC Schwülper II auf eigenem Platz mit 2:0 bezwungen. Am Sonntag steht mit sieben Begegnungen der nächste komplette Spieltag an, zuvor sind die Schwülperaner aber schon erneut gefordert: Sie gastieren am Freitag (19 Uhr) beim TuS Seershausen/Ohof.

TSV Meine – SSV Kästorf II 3:3 (2:1). Tore: 1:0 Klein (7.), 2:0 Porada (19.), 2:1 Petrich (31.), 3:1 Weber (66.), 3:2, 3:3 Sterz (88., 90.+3).

SV Gifhorn II – FC Schwülper II 2:0 (2:0). Tore: 1:0 Janke (14.), 2:0 Wagner (45./Elfmeter).

Die Partien am Sonntag:

SSV Didderse – SV Ettenbüttel (11.45 Uhr).

SV Volkse-Dalldorf – SSV Kästorf II (13 Uhr).

SV Gifhorn II – VfL Rötgesbüttel (13 Uhr).

MTV Wasbüttel – FC Schwülper II (14 Uhr).

TuS Seershausen/Ohof – T.C. Gifhorn (14.30 Uhr).

VfB Gravenhorst – SV Dannenbüttel (14.30 Uhr).

TSV Meine – TuS Neudorf-Platendorf (15 Uhr).

tim