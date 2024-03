Gifhorn. Der MTV macht aus einem 0:3 ein 3:3. Westerbeck bleibt mit dem 3:2-Erfolg beim TSV Vordorf Tabellenführer, Leiferde verliert Kellerduell.

Es war einiges los in den vier Mittwoch-Nachholspielen der Fußball-Kreisliga. Der MTV Gamsen legte dabei ein spektakuläres Comeback gegen den Wesendorfer SC hin, Tabellenführer SV Westerbeck jubelte spät.

MTV Gamsen – Wesendorfer SC 2:3 (0:3). Tore: 0:1 Ehme (1.), 0:2 Batt (20.), 0:3 Schleicher (28.), 1:3 Emmermann (68.), 2:3 Oberzaiser (72.), 3:3 Emmermann (90./Elfmeter).

„Wir kriegen Tore...“, seufzte MTV-Trainer Ralf Schmidt mit Blick auf die Entstehung der drei Gegentreffer, die seine Mannschaft in Durchgang 1 hinnehmen musste. So stand zur Pause ein 0:3. „Es gab bei uns untereinander keine Vorwürfe. Wir haben uns weiter angestachelt und sind zurückgekommen“, lobte Schmidt, dessen Team dreimal zurückschlug. „Wir haben zwei Punkte liegen gelassen, das ist sehr schade. Wir haben aber auch gezeigt, wozu wir in der Lage sind, und nehmen das Positive mit“, bilanzierte Schmidt.

TSV Vordorf – SV Westerbeck 2:3 (1:2). Tore: 1:0 Schröder (14.), 1:1 Beer (19.), 1:2 Goldbach (31.), 2:2 Schröder (46.), 2:3 Saretzki (86.).

„Der Gegner war in den ersten 15 Minuten galliger in den Zweikämpfen und ist zu Recht in Führung gegangen. Danach haben wir das Spiel angenommen und waren enger am Mann“, berichtete SVW-Trainer Matthias Weiß. Der Gast drehte das Spiel und schlug nach dem 2:2 spät noch einmal zu. Westerbecks Torwart Lukas Sauer hielt in der Schlussminute einen Elfmeter. „Der Schiedsrichter Stefan Will hat ein emotionales Spiel gut geleitet“, hob Weiß hervor.

SV Leiferde – SV Welat Gifhorn 0:3 (0:0). Tore: 0:1 S. Nemr (48.), 0:2 H. Karakas (76.), 0:3 Hussein (90.+1). Gelb-Rot: Welat (90.).

Die Partie wurde von der schweren Verletzung Manuel Deppes (Schlüsselbeinbruch) überschattet. Stefan Deppe, Trainer der SVL, war mit dem Auftritt des Schlusslichts wiederum absolut einverstanden. „Wir haben endlich wieder Gesicht gezeigt, waren aggressiv. Es ging rauf und runter. Welat hat die Tore gemacht, wir haben unsere Chance nicht genutzt.“

FSV Adenbüttel Rethen – SV Meinersen 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Eigentor Ar. Fazliu (39.), 1:1 Benzer (52.), 2:1 Rudolph (58.). Rot: Kaiser (56., SVM). Gelb-Rot: Schneider (85., FSV).

„Wir haben gut angefangen und viel Druck gemacht. Als Meinersen stärker wurde, haben wir das Tor gemacht“, erklärte FSV-Trainer Michael Horst. Sein Team kassierte den Ausgleich, schlug aber schnell und in Überzahl zurück. „Es hat sich dann eine Abwehrschlacht entwickelt“, gab Horst zu. Die überstand sein Team schadlos.

tim