Vollbüttel. Die Spielerin des MTV Vollbüttel ist in der Altersklasse 40 in allen drei Konkurrenzen nicht zu schlagen.

Es war die 50. Tischtennis-Landesmeisterschaft der Senioren, bei der mit Jennifer Kaufmann eine Spielerin des MTV Vollbüttel so richtig abräumte. In der Altersklasse 40 sprang Kaufmann in Ottensen nicht nur dreimal aufs Podest, sondern sicherte sich auch noch in allen drei Konkurrenzen Gold.

Im Einzel war die Vollbüttelerin nicht zu schlagen. Im Doppel marschierte sie an der Seite von Sandra Gornig (ASV Altenlingen, Bezirk Weser-Ems) ebenfalls zur Landesmeisterschaft. Perfekt wurde der Titel-Hattrick im Mixed, das Kaufmann gemeinsam mit Anton Anton (ESV Lüneburg, Bezirk Lüneburg) für sich entschied – und die Heimreise mit drei Goldmedaillen um den Hals antrat.