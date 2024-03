Gifhorn. Die U19 der Schwarz-Gelben verliert zu Hause gegen Wolfenbüttel. Bezirksligist JSG Papenteich holt trotz Rückstand wichtige drei Punkte.

Eine Überraschung blieb aus, im Bereich des Möglichen wäre sie aber gewesen: Die A-Jugend-Fußballer des MTV Gifhorn mussten sich Landesliga-Spitzenreiter MTV Wolfenbüttel trotz einer ansprechenden Leistung geschlagen geben. In der Bezirksliga waren zwei Gifhorner Kreisvertreter siegreich.

Landesliga

MTV Gifhorn – MTV Wolfenbüttel 0:4 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Krüger (44., 62./FE), 0:3 Seiffert (72.), 0:4 Eigentor Özel (77.). Rot: MTV WF (90.+4).

Johannes Eggers und Lennard Kaub hatten jeweils zweimal die Führung auf dem Fuß, brachten das Spielgerät aber nicht am gegnerischen Keeper Eike Binder vorbei. „Wir hatten das Spiel bis dahin im Griff und wären in Führung gegangen. Die Jungs haben sich gut verkauft, aber was uns fehlt, ist ein Knipser“, musste Gifhorns Trainer Dirk Topf eingestehen. Stattdessen war es ausgerechnet der ehemalige Schwarz-Gelbe Gustav Krüger, der die Lessingstädter auf die Siegerstraße schoss.

„Die Wolfenbütteler haben souverän ihre Tore gemacht, hinten raus hat uns die Kraft gefehlt“, erklärte Topf, der aber klarstellte: „Ich bin recht zufrieden. Das war der Tabellenerste, der souverän durch die Liga marschiert.“

Bezirksliga

JSG Papenteich – JFV Kickers Braunschweig 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Hauck (7.), 1:1 Gressmann (25.), 2:1 Cernota (67.).

„Wir haben stark angefangen, das Spiel dann aber ein bisschen aus der Hand gegeben und hatten etwa über 20 Minuten eine schwache Phase“, ordnete JSG-Trainer Sven Liebich ein. Sein Team kam durch Moritz Gressmann dennoch zum Ausgleich, in Durchgang 2 gelang Joshua Cernota der Siegtreffer. „Aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Sieg in Ordnung. Da hatten wir das Spiel im Griff“, bilanzierte Liebich.

Die kommenden beiden Gegner sind mit dem WSV Wendschott und dem TSV Eintracht Edemissen Konkurrenten im Abstiegskampf. „Wir sind wieder in Schlagdistanz, die kommenden Wochen werden wichtig“, betonte Liebich.

JFV Braunschweig – JSG Isenbüttel/Calberlah/Wasbüttel 0:3 (0:1). Tore: 0:1, 0:3 Böwing (24., 90.+2), 0:2 Gökkus (79.).

Die Gäste führten lange „nur“ mit 1:0, legten in der Schlussphase aber noch zwei Treffer nach und machten sich mit drei Punkten im Gepäck auf den Heimweg.