Gifhorn. Die Eyßelheider verlieren in Wasbüttel, die Reserve des SSV ringt Platendorf nieder. Schon am Mittwoch stehen wieder zwei Partien an.

Die Saison ist noch lang, doch womöglich deutet sich schon jetzt ein Zweikampf um den Titel zwischen dem T.C. Gifhorn und dem SSV Kästorf II an, denn: Der Tabellendritte der 1. Fußball-Kreisklasse 2, die SV Gifhorn II, verlor am Sonntag beim MTV Wasbüttel.

SSV Kästorf II – TuS Neudorf-Platendorf 2:1 (0:0). Tore: 1:0 Rothenberger (62.), 1:1 Kaschefski (64.), 2:1 Sterz (81.).

„Wir hatten in der ersten Halbzeit zwei Möglichkeiten, aber auch Glück, dass Platendorf nicht zum Torerfolg gekommen ist. Es war ausgeglichen“, fasste SSV-Spielertrainer Vitalij Sterz zusammen. „In den ersten 30 Minuten der zweiten Halbzeit waren wir dominant, aber der TuS ist nach dem 1:1 noch mal angelaufen. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, es war nicht unser bestes Spiel“, gestand der Kästorfer Siegtorschütze.

So bleiben die Rot-Weißen Spitzenreiter T.C. Gifhorn auf den Fersen. „Vielleicht zeichnet sich ein Duell ab. Wir müssen so viele Punkte mitnehmen wie es geht“, gab Sterz vor, der mit seinem Team am Mittwoch (19 Uhr) beim TSV Meine gastiert.

MTV Wasbüttel – SV Gifhorn II 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Ramadan (75.), 2:0 Jäger (82.).

Zwei Tore innerhalb von acht Minuten sorgten für die empfindliche Gifhorner Niederlage im Titelkampf. Am Mittwoch (19 Uhr) geht‘s gegen den FC Schwülper II also auch um etwas Wiedergutmachung.

tim