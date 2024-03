Gifhorn. Landesligist Hillerse/Leiferde kassiert letztlich doch ein halbes Dutzend Gegentore. In der Bezirksliga punktet Wilsche gegen Wendessen.

Es war ein Sonntag nicht nach dem Geschmack der Fußballerinnen aus dem Kreis Gifhorn. Die Landesligisten SG Hillerse/Leiferde und VfL Wahrenholz kassierten Auswärtsniederlagen, in der Bezirksliga war dem VfR Wilsche-Neubokel im Gegensatz zur FSG Schwülper-Vordorf-Adenbüttel/Rethen immerhin ein Punkt vergönnt.

Landesliga

FC Pfeil Broistedt – SG Hillerse/Leiferde 6:0 (1:0). Tore: 1:0 Zimmermann (10.), 2:0, 6:0 Reuter (53., 90.+3), 3:0, 4:0 Rath (57., 59.), 5:0 Engwicht (75.).

Auf einem schwierig zu bespielenden Untergrund hielt die SG beim Oberliga-Absteiger in Durchgang 1 gut mit, Neela Lütge und Maya Andresen hatten beim Stand von 0:1 durchaus Chancen auf den Ausgleich. „Wenn wir da das 1:1 machen, läuft das Spiel vielleicht anders“, mutmaßte Gästetrainerin Ivonn Lütge. So schraubten die Gastgeberinnen das Ergebnis nach Wiederbeginn schnell in die Höhe.

„Wir mussten ein bisschen umstellen, das Zentrum war dann komplett offen. Broistedt hat auch noch eine Ecke direkt verwandelt, es kam alles zusammen. Wir haben nicht gut gespielt“, musste Lütge eingestehen. „Das Ergebnis ist vielleicht ein bisschen zu hoch, Broistedt hat aber absolut verdient gewonnen.“

SG Sickte/Hötzum – VfL Wahrenholz 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Fastnacht (44.), 2:0 Kersten (90.+3).

Bis kurz vor dem Abpfiff fehlte den Gästen nur ein Treffer, um Zählbares mitzunehmen. Mit dem zweiten Gegentreffer war die Begegnung entschieden.

Bezirksliga

VfR Wilsche-Neubokel – SV Wendessen II 1:1 (0:0). Tore: 0:1 n. gem. (61.), 1:1 L. Tietge (85.).

Kurz vor Schluss entschied der Schiedsrichter nach einem Schuss von Leonie Tietge auf Tor für die Gastgeberinnen. Ob der Ball wirklich hinter der Linie gewesen war, konnte VfR-Trainer Enrico Richter nicht erkennen. „Das war eine knappe Entscheidung, da hatten wir ein bisschen Glück“, sagte Richter. Insgesamt war er nicht zufrieden mit seinem Team. „Es war ein schwaches Spiel von beiden Mannschaften, die aber vorher lange nicht auf den Platz gekonnt hatten. Es war keine Bewegung drin und gefühlt das schlechteste Spiel der Saison“, fand Wilsches Trainer.

Für Lena Diers (links) und Wilscherinnen gab es gegen Wendessen II (rechts) zum Start ins Jahr immerhin einen Punkt. © regios24 | Sebastian Priebe

FSG Schwülper-Vordorf-Adenbüttel/Rethen – FT Braunschweig II 1:3 (1:2). Tore: 0:1, 0:2 Rabe (7., 9.), 1:2 Jassens (25.), 1:3 Riemenschneider (85.).

Durch einen frühen Doppelschlag der Gäste geriet die FSG auf die Verliererstraße. Trotz des Anschlusstreffers von Merle Jassens stand die Elf von Trainer Marco Hein mit leeren Händen da.

tim