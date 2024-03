Gifhorn. Die durch das 6:2 gegen Leiferde erlangte Tabellenführung interessiere ihn nicht. Meinersen jubelt spät, Müden schlägt Vordorf klar.

Die Fußball-Kreisliga hat trotz des 2:0-Sieges des bisherigen Tabellenführers MTV Gamsen einen neuen Spitzenreiter: Der SV Westerbeck ist nach dem 6:2 gegen Schlusslicht SV Leiferde aufgrund der mehr geschossenen Tore auf dem Platz an der Sonne zu finden. Sonnig verlief der Spieltag auch für den TuS Müden-Dieckhorst, der den TSV Vordorf deutlich bezwang. Für den SV Triangel wurde es gegen die SV Meinersen in der Nachspielzeit so richtig bitter.

SV Westerbeck – SV Leiferde 6:2 (3:2). Tore: 1:0 Sauer (12.), 1:1 Sauerwald (15.), 1:2 Thöne (16.), 2:2, 4:2, 5:2 Saretzki (20., 55., 64.), 3:2 Sauer (43.), 6:2 Jakob (87.).

„Wir haben gut angefangen, die Sache dann aber auf die leichte Schulter genommen“, monierte SVW-Trainer Matthias Weiß. So wurde aus einem 1:0 schnell ein 1:2. „Wir haben es zum Glück hinbekommen, zur Halbzeit 3:2 zu führen. Die Ansprache war deutlich, aber nicht böse. Ich weiß, was die Jungs können. Die zweite Halbzeit lief ganz gut“, erklärte Weiß.

Die Tabellenführung kommentierte der Westerbecker mit den Worten: „Das interessiert mich nicht. Null.“

TuS Müden-Dieckhorst – TSV Vordorf 6:1 (5:1). Tore: 1:0, 2:0 Berg (4., 10.), 3:0 Hennecke (19.), 4:0 Siekmann (21.), 5:0 Njenga Karanja (26.), 5:1 Schneider (43.), 6:1 Steinke (71.).

Die Gastgeber zeigten nach dem 1:4 in Knesebeck eine Reaktion. „Alles, was da schlecht gelaufen war, lief diesmal gut für uns“, brachte es TuS-Trainer Sven-Arne Börner auf den Punkt. „Wir sind von der ersten Minute an mutig angelaufen und wurden dafür belohnt. Am Anfang war jeder Schuss ein Treffer, nur die letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit haben nicht gepasst“, fasste Börner zusammen.

Danach agierten die Blau-Gelben wieder souverän. „Wir haben es solide runtergespielt und absolut verdient gewonnen“, fand Börner.

SV Triangel – SV Meinersen-Ahnsen-Päse 1:2 (1:1). Tore: 0:1 Langner (21.), 1:1 Eigentor Heuer (45.+2), 1:2 Baars (90.+3).

„Es war kein schönes Spiel, aber eines auf Augenhöhe. Ich finde, die Niederlage war komplett unnötig“, haderte Triangels Trainer Arne Hoffart. Bis kurz vor Abpfiff hatte es zumindest nach einem Punkt im Abstiegskampf ausgesehen. „Wir hauen uns die Dinger fast selbst rein, das passt ein bisschen zur Situation. Die Jungs haben sich für ihren Aufwand nicht belohnt“, führte Hoffart aus.

HSV Hankensbüttel – SV Blau-Weiß Rühen 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Hardel (36.), 2:0 Bjarne Asmus (81.).

Viertes Spiel, vierter Sieg: Die junge Hankensbütteler Mannschaft marschiert weiter durch das Fußballjahr 2024.

Wesendorfer SC – TSV Brechtorf 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Raulfs (90.+5).

Lange Zeit, genauer gesagt 94 Minuten, sah es nach einem torlosen Remis aus. Dann wurde Fabian Raulfs zum Helden der Wesendorfer, die sich Luft im Abstiegskampf verschaffen.

Schon am Dienstag (19 Uhr) empfängt der SV Triangel den SV Blau-Weiß Rühen. Tags darauf zur gleichen Zeit finden gleich vier Begegnungen statt. Spitzenreiter Westerbeck gastiert in Vordorf. „Wir gehen das ganz seriös an, haben gerade einen guten Lauf und wollen Tabellenführer bleiben“, zeigt Weiß auf.

Die Nachholspiele unter der Woche auf einen Blick:

SV Triangel – SV BW Rühen, Dienstag, 19 Uhr

SV Leiferde – SV Welat Gifhorn, Mittwoch, 19 Uhr

TSV Vordorf – SV Westerbeck, Mittwoch, 19 Uhr

MTV Gamsen – Wesendorfer SC, Mittwoch, 19 Uhr

FSV Adenbüttel Rethen – SV Meinersen, Mittwoch, 19 Uhr