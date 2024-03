Gamsen. Dennoch verlieren die Schwarz-Weißen die Spitzenposition in der Fußball-Kreisliga an den SV Westerbeck.

Der Erfolgs-Code des VfL Knesebeck, er ist geknackt. Fünf Siege und ein Unentschieden hatten die Fußballer aus dem Nordkreis bis dato im noch jungen Kreisliga-Jahr eingefahren. Doch im Spitzenspiel beim MTV Gamsen endete diese beeindruckende Serie. Dank Doppelpacker Lennard Emmermann gewannen die Schwarz-Weißen mit 2:0 (1:0) – verloren aber dennoch die Tabellenführung an den SV Westerbeck. Denn: Die Sassenburger siegten zeitgleich mit 6:2 (3:2) gegen Schlusslicht Leiferde (ausführlicher Bericht folgt in der Dienstagsausgabe) und liegen nun dank der besseren Tordifferenz vor dem MTV.

„In der ersten Halbzeit hat Knesebeck den Ball laufengelassen. Der VfL hat versucht, sein Aufbauspiel über die Sechser aufzuziehen“, gab MTV-Knipser Emmermann Einblicke in die spielerische Herangehensweise des Tabellendritten. Abschlüsse habe das Team von Trainer Jürgen Haase in Abschnitt 1 aber keine gehabt, gab Gamsens Topstürmer an.

Die Gastgeber ließen sich zunächst etwas fallen, um dann über schnelle Konter zum Erfolg zu kommen. Und dieser Matchplan von MTV-Trainer Ralf Schmidt ging voll auf: Nach einem Angriff über die rechte Seite schlich sich Emmermann hinter die Abwehrkette der Knesebecker und knallte den Ball „rechts oben ins Eck“, wie er selbst beschrieb (25. Minute).

Eduard Sening hätte die Führung für die Schmidt-Elf kurz vor dem Pausenpfiff gar ausbauen können, sein Schuss wurde jedoch „zwei Meter vor dem gegnerischen Tor“ abgeblockt. Besser machte es dann erneut Emmermann nach rund einer Stunde, als er einen weiteren Konter zum entscheidenden 2:0 vollendete.

„Wir haben stark verteidigt, waren zielstrebiger und einfach besser. Über die 90 Minuten gesehen ist unser Sieg schon verdient“, machte Gamsens Nummer 22 deutlich.

Tore: 1:0, 2:0 Emmermann (25., 62.).

juv