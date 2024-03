Kästorf. Der SSV macht innerhalb von wenigen Minuten alles klar und rückt auf drei Punkte an den Tabellendritten MTV Wolfenbüttel heran.

Halbzeitübergreifend waren es sieben Minuten, die der SSV Kästorf benötigte, um den nächsten Sieg in der Fußball-Landesliga einzufahren. Dimitrios Tsampasis und Noah Mamalitsidis kurz vor sowie Leander Petry kurz nach der Pause schossen für die Rot-Weißen beim SV Lengede eine 3:0-Führung heraus, die sie nicht mehr hergaben.

„Die Platzverhältnisse waren schwierig. Wir haben auf Rasen gespielt, der war noch nicht so präpariert, wie man sich das wünscht. Es gab viele Situationen, in denen der Ball nicht gehorcht hat“, fasste SSV-Trainer Heinz-Günter Scheil zusammen. So wurde die Begegnung im Landkreis Peine zu einem Kampfspiel. „Wir sind gut zur Sache gegangen“, befand Scheil, dessen Team dennoch einmal im Glück war, als Dominik Franke eine Flanke auf den Kopf serviert bekam, die Kugel jedoch über den Kasten setzte.

Nach den drei Treffern spielt es Kästorf „souverän runter“

Was folgten, waren die spielentscheidenden Minuten. Zunächst brachte Tsampasis eine Flanke von Luis Grünheid im Tor unter. „Das war der Dosenöffner“, merkte Scheil an. Mamalitsidis legte aus der Distanz nach, kurz nach Wiederbeginn sorgte Petry schon für die Vorentscheidung. „In der zweiten Halbzeit ging es darum, das dritte Tor zu machen. Das haben wir relativ schnell geschafft. Danach haben wir die Führung gut verwaltet und souverän runtergespielt“, freute sich der Kästorfer Trainer.

Damit beträgt der Rückstand des Teams aus dem Gifhorner Norden auf den Tabellendritten MTV Wolfenbüttel nur noch vier Zähler.

SSV: Bremer – Grünheid, Palella (65. Salijevic), Hajdari, Brandt – N. Meyer (75. Ar. Zeqiri), Saikowski – Tsampasis (65. Ad. Zeqiri), Gercke (81. Hajdaraj), Mamalitsidis – Petry (81. Dos Santos).

Tore: 0:1 Tsampasis (42.), 0:2 Mamalitsidis (45.), 0:3 Petry (48.).

tim