Gifhorn. Sabine Dreger und Sandra Behne nehmen aus Dülmen eine Goldmedaille mit, insgesamt stehen sechs Podestplatzierungen zu Buche.

Mit insgesamt sechs Medaillengewinnen sind die Spielerinnen und Spieler des MTV Gifhorn in Dülmen (Nordrhein-Westfalen) in die Pickleball-Saison gestartet. Sandra Behne und Sabine Dreger durften sich jeweils über einen Turniersieg freuen, ebenfalls aufs Podest schafften es die zwei weiteren Vertreter aus der Mühlenstadt, Katharina Brechler und Ingo Krüger. Unter dem Strich standen sechs Medaillen aus Gifhorner Sicht.

Das Turnier hatte traditionell mit den Doppelwettbewerben begonnen. In der Leistungsklasse 3.0 startete Behne mit Susanne Masuhr aus Ratingen. Beide spielten zum ersten Mal zusammen, Abstimmungsprobleme waren aber überhaupt nicht zu erkennen. Das Duo gewann nicht nur alle Vorrundenspiele souverän, sondern im Anschluss auch das Halbfinale und das Endspiel. Brechler trat in der Klasse 3.5 – ebenfalls zum ersten Mal – mit ihrer nordrhein-westfälischen Partnerin Steffie Vennemann an. Brechler/Vennemann gelang mit dem Gewinn der Bronzemedaille der Sprung aufs Podest.

Sabine Dreger sichert sich im Doppel mit Maria Munz Gold

In der höchsten Leistungsklasse 4.5 war mit Dreger ebenfalls eine Gifhornerin am Start. Sie ging zum ersten Mal mit Maria Munz aus Karlsruhe ins Rennen. Nach Platz 2 in der Gruppenphase gelang Dreger/Munz der Sprung ins Endspiel. Dort kam es zum Wiedersehen mit dem belgischen Doppel Kassandra Bourgeois/Morgane Daloze, gegen das Dreger und Munz in der Vorrunde noch verloren hatten. Diesmal lief‘s besser, mit einem 11:3, 8:11, 11:8 sicherten sie sich den Titel.

Das Turnier war damit aber noch lange nicht beendet. Brechler und Daniel Bucher aus Nordrhein-Westfalen spielten gemeinsam im Mixed der Leistungsklasse 3.5, außerdem war mit Behne/Krüger ein Gifhorner Doppel mit von der Partie. Brechler/Bucher marschierten ungeschlagen durch die Vorrunde, Behne/Krüger belegten in der Parallelgruppe Rang 2. So standen sich die Paarungen im Halbfinale gegenüber, Brechler/Bucher behielten die Oberhand. Behne/Krüger sicherten sich daraufhin Bronze, Brechler/Bucher blieb nach der Finalniederlage der Silberrang.

Dreger und Nationalspieler Brian Hürmann aus Bremen gingen in der Klasse 4.5 ins Rennen. Im Halbfinale revanchierten sie sich an Bourgeios/Mike Tonet aus Belgien für eine Niederlage in der Gruppenphase, in einem deutschen Endspiel gegen Steffen Hallen/Munz zogen Dreger/Hürmann allerdings mit 8:11, 11:5, 2:11 den Kürzeren.

r./tim