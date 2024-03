Isenbüttel. Der junge Isenbütteler wird in der Hauptstadt Bosnien-Herzegowinas, Sarajevo, beim Junior European Cup am Ende Siebter.

Das Fazit von Ilias Küster vom MTV Isenbüttel fiel nach seiner Teilnahme am Junior European Cup in Sarajevo (Bosnien-Herzegowina) gemischt aus. „Am Ende war es ein mega Tag, bei dem irgendwie auch mehr drin gewesen wäre“, sagte Küster mit Blick auf den siebten Rang, den er beim internationalen Judo-Event belegt hatte.

Mit zwei souveränen Siegen war Küster in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm gestartet. Landestrainer Patrick Kuptz, der Küster auch am Stützpunkt in Hannover begleitet, hatte im Anschluss sowohl Lob als auch Tadel für seinen Schützling übrig. „Gute Grifferöffnungen und mutige Ansätze schaffen immer wieder gute Situationen, bei denen ,Ili‘ allerdings noch zu viele Chancen ungenutzt liegen lässt“, ordnete Kuptz ein.

Mit zwei Niederlagen ist das Aus für Ilias Küster besiegelt

Im Poolfinale verlor der Isenbütteler gegen Andrija Martinovic aus Montenegro, in der anschließenden Trostrunde folgte ein Sieg gegen Muzaffer Guler (Türkei). Mit der Niederlage gegen den Rumänen Rares Arsenie war das Aus für Küster besiegelt. „Gerade im letzten Kampf hat ein wenig die Konzentration gefehlt. So hatte ich immer wieder Probleme mit dem Griff des Gegners, der so zwei Wertungen erzielt hat“, räumte der MTV-Athlet ein.

Für ihn geht es nun Schlag auf Schlag: Am kommenden Wochenende stehen bereits die deutschen Meisterschaften U21 in Frankfurt (Oder) auf dem Programm. Auch dort will der Isenbütteler für Furore sorgen und sein Ergebnis aus dem vergangenen Jahr, als er Siebter wurde, verbessern. In der aktuellen Form erscheint das absolut realistisch...

r./tim