Gifhorn. Das Duo des TSC Gifhorn sichert sich bei den Landesmeisterschaften 25 Einserwertungen. Drei weitere TSC-Paare zeigen gute Leistungen.

Es waren die „Norddeutschen“ und Landesmeisterschaften in einem, die nun in Bremen stattfanden – und insbesondere Michael Albrecht und Bettina Fuhrmann vom Tanz-Sport-Club (TSC) Gifhorn drückten der Veranstaltung ihren Stempel auf...

In der Klasse Masters IV A ließen die Gifhorner der Konkurrenz, die aus zehn Tanzpaaren bestand, keine Chance. Sie sicherten sich mit 25 Einserwertungen den Sprung nach ganz oben auf dem Podest. Damit holten die TSC-Vertreter den norddeutschen und den niedersächsischen Titel. In der gleichen Konkurrenz gingen ihre Vereinskameraden Fritz und Barbara Dunken an den Start, die es insgesamt auf Rang 5 und im Land auf Platz 4 schafften.

Guiseppe und Eva Gulda ertanzten sich in der Klasse Masters IV C den Landesmeistertitel, insgesamt reichte es zum Sprung auf den Silberrang. Hannes und Uta Koppatz schafften es in der Klasse Masters IV B ebenfalls aufs Treppchen: In der Gesamtwertung wurde es Bronze, im Land gar Silber.

r./tim