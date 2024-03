Gifhorn. Der Spieler und Trainer des TC Grün-Weiß Gifhorn räumt – mit einer Wildcard ausgestattet – mehrere Favoriten aus dem Weg.

Djordje Djuranovic, Tennisspieler und -trainer beim TC Grün-Weiß Gifhorn, hat wieder mal sein ganzes Können unter Beweis gestellt. Bei den nordostdeutschen Meisterschaften in Celle trug der mit einer Wildcard ausgestattete Rechtshänder nach einigen Favoritenstürzen den Sieg davon.

Djuranovic hatte den an Position 4 gesetzten Roland Kastner (STK Garching, 6:2, 3:6, 10:6) und den an Nummer 2 geführten Karl Konofsky (TC Hof, 6:1, 6:3) aus dem Weg geräumt, ehe es im Endspiel gegen den topgesetzten Bernd Schorer (THC Neumünster) ging. In einem Krimi behielt der Gifhorner gegen die Nummer 4 der deutschen Rangliste mit 6:4, 2:6, 11:9 die Oberhand und machte sich mit einem Titel im Gepäck auf den Heimweg.

wk