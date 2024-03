Gifhorn. Beide Teams sammeln einen Punkt für den Klassenerhalt. An der Spitze geben sich der T.C. Gifhorn und der SSV Kästorf II keine Blöße.

Die Vorbereitung war bei vielen Mannschaften schleppend verlaufen, nun ist die 1. Fußball-Kreisklasse 2 aber wieder so richtig zurück. Sechs Spiele fanden am Wochenende statt, darunter war auch das Aufsteigerduell zwischen der SV Volkse-Dalldorf und dem SV Ettenbüttel. An der Spitze ließen der T.C. Gifhorn und der SSV Kästorf II keine Federn.

SV Volkse-Dalldorf – SV Ettenbüttel 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Wolff (47.), 1:1 Grabowski (64.).

„Man hat gemerkt, dass wir vor dem Spiel nicht einmal auf dem Platz trainieren konnten. Spielerisch war bei beiden Mannschaften nicht viel los“, räumte Ettenbüttels Betreuer Marcus Vogel ein. „Viele zündende Ideen gab es nicht. Volkse-Dalldorf war bei Standards gefährlich, wir waren ein-, zweimal vor dem gegnerischen Tor“, führte Vogel aus.

Entsprechend war für seine Mannschaft nicht mehr möglich als das Remis. „Ein Sieg für Volkse-Dalldorf wäre nicht unverdient gewesen“, fand Vogel. „Für uns ist es ein Punktgewinn.“

VfB Gravenhorst – SSV Kästorf II 1:3 (1:1). Tore: 0:1 Naayisenga (1.), 1:1 Fleer (38.), 1:2 Sterz (70.), 1:3 Paukner (74.).

TuS Seershausen/Ohof – VfL Rötgesbüttel 4:1 (3:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0 Kühne (8., 38., 40., 63.), 4:1 Thies (80.).

TuS Neudorf-Platendorf – T.C. Gifhorn 0:2. Tore: 0:1 Gittner (21.), 0:2 Fidani (36.).

SSV Didderse – MTV Wasbüttel 3:2. Tore: 1:0 Ganski (10.), 1:1 Brodöhl (20.), 1:2 Jäger (47.), 2:2 Geipel (54.), 3:2 Ganski (70.).

SV Dannenbüttel – TSV Meine 1:3. Tore: nicht gemeldet.

tim