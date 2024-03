Gifhorn. Das Kreisliga-Schlusslicht unterliegt dem Vorletzten aus Triangel deutlich mit 1:5. Tabellenführer Gamsen verspielt eine Zwei-Tore-Führung.

Rein rechnerisch ist der Klassenerhalt für Kreisliga-Schlusslicht SV Leiferde zwar noch möglich, doch die deutliche Niederlage im Kellerduell gegen den SV Triangel wird ihre Spuren hinterlassen haben. Obendrein hat einer der direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, der Wesendorfer SC, beim TSV Vordorf einen durchaus überraschenden „Dreier“ eingefahren – und somit den Rückstand zur SVL weiter vergrößert. An der Spitze kam der MTV Gamsen nicht über ein Remis hinaus.

SV Leiferde – SV Triangel 1:5 (0:2). Tore: 0:1 D. Kamieth (9.), 0:2 Spillecke (29.), 1:2 Hammermeister (53.), 1:3 L. Schwarzkopf (58.), 1:4 D. Kamieth (77.), 1:5 L. Schwarzkopf (85.).

Das war‘s dann wohl mit dem Thema Klassenerhalt für den abgeschlagenen Letzten. „Das war nichts“, wurde Leiferdes Trainer Stefan Deppe deutlich. „Wir waren von der ersten Minute an nicht auf dem Platz“, schob er nach. In der Schlussphase habe man sich „abschießen lassen“, haderte Deppe. Dabei waren die Leistungen nach der Winterpause – wenngleich die positiven Ergebnisse ausblieben – stark verbessert. „Das war ein kompletter Rückschritt.“

SV Meinersen – MTV Gamsen 2:2 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Emmermann (4., 36.), 1:2, 2:2 Langner (73., 77.).

„Es war ein Spiel, das wir dominieren“, meinte SVM-Trainer Ron Glindemann. Trotzdem geriet seine Elf in Abschnitt 1 gegen den Spitzenreiter ins Hintertreffen. „Gamsen hat es dann einfach verpasst, den Deckel draufzumachen“, so der Coach der Hausherren. Somit schlug Jannik Langner per Doppelpack zurück. „Wenn man 0:2 zurückliegt, ist man mit dem Punkt natürlich zufrieden.“

SV Blau-Weiß Rühen – SV Westerbeck 1:2 (0:0). Tore: 1:0 Weidig (72.), 1:1 Beer (81.), 1:2 Sauer (84.).

„Das war ein Arbeitssieg“, fasste Matthias Weiß, Coach der Gäste, zusammen. Im ersten Spielabschnitt habe der Gastgeber mehr Torchancen gehabt. Der Schlüssel zum Auswärtssieg sei das 0:1 gewesen, „danach sind wir aufgewacht“, erklärte der Trainer der Sassenburger. Lukas Sauer machte nach einer Ecke den Sieg der Westerbecker perfekt.

Joel Schwarzkopf (links) und der SV Triangel kamen im Kellerduell bei der SV Leiferde (rechts Max Hammermeister) zu drei ganz wichtigen Zählern. © regios24 | Michael Uhmeyer

VfL Knesebeck – TuS Müden-Dieckhorst 4:1 (3:0). Tore: 1:0 Eigentor Reunig (2.), 2:0 Zierenberg (40.), 3:0 Krebiel (44.), 3:1 Batke (66./FE), 4:1 Schulze (74.).

Die Nordkreis-Kicker sind nach der Winterpause einfach nicht zu bremsen. Der TuS hingegen erlebte laut Trainer Sven-Arne Börner einen „gebrauchten“ Tag: „Im Prinzip hat nichts so wirklich funktioniert. Quasi mit dem ersten Ballkontakt unterläuft uns ein Eigentor, und bis zur Pause musste ich schon dreimal verletzungsbedingt auswechseln.“

TSV Brechtorf – TSV Hillerse II 4:2 (2:0). Tore: 1:0 Nickels (12.), 2:0 Gebel (23.), 2:1 Von-Wurmb (71.), 3:1 Schulze (80.), 3:2 Pröve (84.), 4:2 T. Jürgens (90.+4).

„Es war ein schlechtes Kreisligaspiel auf einem noch schlechteren Platz“, fasste Hillerses Trainer Lars David das Geschehen kurz und knapp zusammen. Letztlich habe seine Elf „zu viele individuelle Fehler“ gemacht, die zu Gegentreffern geführt haben. „Die Niederlage ist letztlich auch verdient“, gestand David ein.

TSV Vordorf – Wesendorfer SC 2:4 (2:2). Tore: 0:1 N. Ehmke (19.), 0:2 Schnabel (30.), 1:2 Scheil (32.), 2:2 Buchwald (35.), 2:3 Niehaus (71.), 2:4 Schleicher (89.).

Überraschung in Vordorf! Dabei kamen die ersatzgeschwächten Gastgeber nach einem 0:2-Rückstand nach einer halben Stunde per Doppelschlag binnen von nur drei Minuten zurück in die Partie. In den letzten 20 Minuten schlug das Kellerkind wiederum doppelt zurück und brachte den wichtigen Sieg unter Dach und Fach.