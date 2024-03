Wahrenholz. Die Schwarz-Gelben kassieren mit dem Pausenpfiff gegen die FT Braunschweig das 0:1 und in einer Druckphase das zweite Gegentor.

Das Ergebnis von 0:3 (0:1) liest sich letztlich deutlich, die Partie hätte hier und da aber auch in eine andere Richtung abbiegen können. Am Ende standen die Landesliga-Fußballer des VfL Wahrenholz wie so oft mit leeren Händen da, die Freien Turner Braunschweig nahmen alle drei Punkte mit auf die Heimreise.

„Die Freien Turner hatten in der ersten Halbzeit mehr Spielanteile, wir hatten aber die klareren Chancen“, fasste VfL-Trainer Sebastian Ludwig zusammen. Die Latte verhinderte beim Abschluss von Rouven Fischer die Wahrenholzer Führung, stattdessen jubelte mit dem Pausenpfiff der Gast. Timon Hallmann hatte in der zweiten Minute der Nachspielzeit nach einer Ecke eingenetzt.

„Wir sind nach der Pause rausgekommen, wollten mutiger spielen und hatten ein, zwei super Chancen. Bis zum zweiten Gegentor waren wir die bessere Mannschaft, das war aber der Stimmungskiller. Vorher hätte das Spiel auch kippen können“, seufzte Ludwig. „Danach hat es der Gegner gut runtergespielt.“

VfL: Dittrich – Vespermann, Henneicke, Pieper, Janetzko (46. Müller) – Germer – Richter, No. Balke, Maksymets (60. Reitmeier), Schön – Fischer (46. Ma. Hanse).

Tore: 0:1 Hallmann (45.+2), 0:2 n. gem., 0:3 n. gem. (72./FE).

tim