Gifhorn. Die Athletin des RSV Löwe Gifhorn holt sich den Landesmeistertitel und qualifiziert sich fürs Halbfinale der deutschen Meisterschaft.

Die emotionale Bandbreite war bei diesen Landesmeisterschaften im Kunst- und Einradsport aus Sicht des RSV Löwe Gifhorn komplett abgedeckt. Von Enttäuschungen bis zu Triumphen war alles dabei, am Ende machten sich die Gifhornerinnen aus Neuenkirchen bei Bremen mit drei Medaillen im Gepäck auf den Heimweg.

Marla Wohltmann trotzt schwierigen Voraussetzungen

Die Überfliegerin des Tages aus RSV-Sicht war zweifelsohne Marla Wohltmann, die bei den Juniorinnen startete. Eine Verletzung hatte ihre Teilnahme noch eine Woche vor der Veranstaltung fraglich gemacht, entsprechend gedämpft waren die Erwartungen an die Gifhornerin. Doch trotz der minimalen Vorbereitungszeit zeigte Wohltmann einen fast fehlerfreien Durchgang, nach nur minimalen Abzügen und mit persönlicher Bestleistung standen 90,05 Punkte zu Buche. Die reichten nicht nur für den Landesmeistertitel, sondern auch denkbar knapp für die Qualifikation für das Halbfinale der deutschen Meisterschaft im April.

Aus Sicht von Alenia Lammers und Linnéa Gellert lief es in der gleichen Klasse nicht optimal. Lammers ging in ihrem Programm ein gewisses Risiko ein und leistete sich den einen oder anderen Fehler. Dennoch verbesserte sie sich von ihrem Startplatz ausgehend um eine Position auf Rang 9. Gellert kam auf Platz 17 ins Ziel. „Auch wenn ihr einige Fehler unterliefen, die eine bessere Platzierung verhinderten, kann sie zufrieden auf ihre erste Teilnahme an einer Landesmeisterschaft in der Gruppe der Juniorinnen zurückblicken“, betonte RSV-Vorsitzender André Komnick.

Der glatte Boden macht Jennifer Zauter einen Strich durch die Rechnung

Jennifer Zauter stand bei den Elite Frauen dank einer beeindruckenden Leistung kurz vor dem Erreichen einer persönlichen Bestleistung. Dann allerdings führte der glatte Boden, mit dem einige Athletinnen und Athleten Probleme hatten, zu einem Sturz der RSV-Sportlerin. An ihrer überzeugenden Darbietung änderte das allerdings nichts, Zauter durfte sich über den Sprung auf den Silberrang freuen.

Der Landesmeisterschafts-Tross des RSV Löwe Gifhorn bestand aus fünf Athletinnen und dem Vorsitzenden André Komnick (rechts). © Verein | RSV Löwe Gifhorn

Der Tag brachte auch Enttäuschungen mit sich. Aus Sicht von Mona Komnick war ein Podestplatz fest eingeplant gewesen. „Doch es lief einfach nichts nach Plan“, seufzte André Komnick. Mehrere Stürze und die dadurch fehlenden Folgeübungen führten zu einem respektablen, aber undankbaren vierten Platz.

Komnick/Wohltmann erobern Rang 2

Für Mona Komnick gab es aber auch einen Grund zur Zufriedenheit. Gemeinsam mit der zuvor bereits erfolgreichen Marla Wohltmann ging sie im 2er Elite an den Start. „Da haben sie alle Erwartungen übertroffen“, fand André Komnick. Das erst kürzlich zusammengestellte Gifhorner Duo legte eine Bestleistung hin und holte den Vize-Landesmeistertitel. „Noch erstaunlicher war das Ergebnis von 65,49 Punkten, mit dem eigentlich niemand gerechnet hatte“, betonte der RSV-Vorsitzende. Denn dieser Wert reichte für die Qualifikation für das Halbfinale zur deutschen Meisterschaft.

„Trotz einiger unbefriedigenden Ergebnisse war der Tag insgesamt ein großer Erfolg“, bilanzierte André Komnick, der anfügte: „Dank der hervorragenden Leistungen bei den Bezirks- und Landesmeisterschaften werden nun Jennifer Zauter, Mona Komnick und Marla Wohltmann sowie das 2er Elite-Team an den Halbfinals zur DM teilnehmen.“

r./tim