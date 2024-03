Gifhorn. Erstmals seit dem Jahreswechsel steht ein kompletter Spieltag auf dem Programm. Die meisten Partien dürften über die Bühne gehen.

Die Temperaturen sind frühlingshaft, die Sonne zeigte sich zuletzt mehrere Tage am Stück für einige Stunden. Es scheint, als sollte dem ersten kompletten Spieltag des Jahres in der 1. Fußball-Kreisklasse 2 nichts im Wege stehen. Sieben Partien sind angesetzt, die eine oder andere richtungsweisende ist dabei...

SV Volkse-Dalldorf – SV Ettenbüttel (So., 13 Uhr). Beide Aufsteiger aus der Samtgemeinde Meinersen stehen über dem Strich, der Gast hat mit fünf Punkten mehr bei drei absolvierten Spielen weniger die noch deutlich besseren Karten im Kampf gegen den Abstieg. Wer es auch ist: Der Sieger geht einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib.

SV Dannenbüttel – TSV Meine (So., 14 Uhr). Beide Teams haben den Kontakt nach ganz oben etwas verloren, ein weiterer Ausrutscher würde wohl das Abrutschen ins Mittelfeld bedeuten. „Wir müssen cleverer werden“, fordert TSV-Trainer Roman Huck. „Es wird kein einfaches Spiel in Dannenbüttel. Der SV hat sich gemausert und ich rechne damit, dass er alles geben wird, um uns in der Tabelle zu überholen. Ich erwarte ein sehr umkämpftes Spiel“, erklärt Huck.

tim