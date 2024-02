Meine/Gravenhorst. Das Jahr in der 1. Fußball-Kreisklasse 2 ist endlich eröffnet. Der TSV muss sich dem T.C. Gifhorn nach drei Standard-Gegentoren beugen.

Zwei weitere Partien fielen in der 1. Fußball-Kreisklasse 2 am Wochenende den Platzbedingungen zum Opfer. Die gute Nachricht: Zwei Begegnungen gingen über die Bühne. Der T.C. Gifhorn und Schlusslicht VfB Gravenhorst, der zum ersten Mal in dieser Saison dreifach punktete, bejubelten Siege.

TSV Meine – T.C. Gifhorn 2:3 (2:1). Tore: 0:1 Freye (17.), 1:1 Sachnjuk (19./FE), 2:1 Gereke (45. +2), 2:2 Uzun (62.), 2:3 Freye (78.).

„Wir machen vor der Halbzeit das wichtige 2:1, kommen super aus der Halbzeit und haben das 3:1 auf dem Fuß, kriegen dann aber das 2:2 und sind danach wie gelähmt“, haderte TSV-Trainer Roman Huck, dessen Team schließlich drei Gegentore nach Standards hinnehmen musste. „Ich weiß nicht, was passiert ist. Wir haben es nicht mehr geschafft, den Bock umzustoßen und sind sehr enttäuscht“, räumte Huck ein und stellte klar: „Bis zum 2:2 haben wir den T.C. spielerisch dominiert.“

VfB Gravenhorst – SV Ettenbüttel 3:2 (1:1). Tore: 1:0 Pape (12.), 1:1 Grabowski (44.), 1:2 Schönfeld (59.), 2:2 Pape (62.), 3:2 Bulut (84.).

tim