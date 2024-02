Leiferde. Der TuS triumphiert bei Kreisliga-Schlusslicht SV Leiferde mit 3:2. Wiegmann gelingt ein Traumtor.

Schon in der Vorwoche nach dem Kellerduell gegen den Wesendorfer SC (1:3) hatte Stefan Deppe, Trainer des Fußball-Kreisligisten SV Leiferde, seinen Spielern eine gute Leistung attestiert. Auch im Samtgemeinde-Duell gegen den starken Aufsteiger TuS Müden-Dieckhorst zeigte sich das Schlusslicht über weite Strecken der Partie ebenbürtig. Zu Zählbarem reichte es dennoch wieder einmal nicht. Die SVL unterlag den Blau-Gelben mit 2:3 (0:0).

„In der ersten Halbzeit haben wir zunächst gut angefangen“, berichtete Deppe. Richtig zwingend wurden die Hausherren indes nicht. „Ab der 20. Minute kam es dann zu vielen Fehlern auf beiden Seiten“, fügte der Trainer des Tabellenletzten an. Torchancen seien Mangelware gewesen.

In Hälfte 2 legen beide Teams eine Schippe drauf

Ein völlig anderes Fußballspiel sahen die Zuschauer am Gilder Weg dann aber nach Wiederbeginn. Deppe meinte: „Es ging rauf und runter.“ Verschnaufpausen gab es nur wenige. Zum ersten Mal jubeln durften die Gäste fünf Minuten nach dem Seitenwechsel: Lars Roleder staubte nach einem Freistoß aus dem Halbfeld zur Führung für den TuS ab.

Standardsituationen bestimmten auch in der Folge das Geschehen. Simon Elvers markierte den Ausgleich per direkt verwandeltem Freistoß (56. Minute). In der Schlussphase wurde es dann so richtig wild – drei Treffer fielen innerhalb von nur zehn Minuten. Zunächst waren die Gäste in persona Edwin Berg wieder zur Stelle (73.), ehe Eric Thöne den erneuten Leiferder Rückstand egalisierte (76.).

„Nach dem 2:2 waren wir am Drücker“, so Deppe. Weil aber seine Elf gute Einschussmöglichkeiten liegen ließ, bestrafte Luis Wiegmann das Schlusslicht mit „einem Sonntagsschuss in den Winkel“ acht Minuten vor dem Ende.

Tore: 0:1 Roleder (50.), 1:1 Elvers (56.), 1:2 Berg (73.), 2:2 Thöne (76.), 2:3 Wiegmann (82.).

Julian Voges, juv