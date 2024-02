Gifhorn. Der Landesliga-Zweite gastiert beim Vorletzten BG II. Die nächsten zwei Punkte für das Endspiel gegen Wolfenbüttel II sollen her.

Die tabellarische Lage an der Spitze der Basketball-Landesliga ist seit Wochen unverändert, alles deutet auf einen Showdown im direkten Duell zwischen dem MTV Gifhorn und Primus MTV/BG Wolfenbüttel II am 20. April hin. Um die Chance darauf zu wahren – die Wolfenbütteler haben nach dem Hinspielsieg zwei Punkte mehr auf dem Konto – müssen am Samstag (20 Uhr) die nächsten zwei Punkte her. Die Gifhorner sind beim Tabellenvorletzten BG Göttingen II zu Gast.