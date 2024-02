Gifhorn. Bei den nordostdeutschen Meisterschaften gibt‘s im Einzel nach hartem Kampf das frühe Aus, in der Doppelkonkurrenz läuft‘s besser.

Im Einzel war zwar nichts zu holen, die Teilnahme an den nordostdeutschen Tennis-Meisterschaften in Isernhagen (Hannover) hat sich für Maria Garfert aber dennoch gelohnt. Die Spielerin des TC Grün-Weiß Gifhorn erreichte in der Doppelkonkurrenz der Altersklasse U12 an der Seite von Finja Friedrich (HTV Hannover) das Finale.

Das an Position 2 geführte Duo aus Niedersachsen hatte sich mit zwei Erfolgen ins Finale gespielt. Dort war es gegen das topgesetzte Doppel Greta Voget (TV Sparta 87 Nordhorn)/Luise Meißner (MTV Eintracht Celle) beim 2:6, 1:6 allerdings chancenlos.

Im Einzel hatte die junge Gifhornerin in einem umkämpften Match gegen die spätere Halbfinalistin Nieke Steinbach (TC Alsterquelle aus Schleswig-Holstein) in drei Sätzen den Kürzeren gezogen. Am Ende stand ein 6:7, 6:3, 4:6 zu Buche.

wk