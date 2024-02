Gifhorn. Auf das Spitzenteam der Landesliga warten ereignisreiche Stunden gegen Gegner, die keinesfalls zu unterschätzen sind.

Am Freitag ab 20 Uhr, am Samstag ab 12 Uhr und dann noch mal ab 17 Uhr: Das Wochenend-Programm des TTC Schwarz-Rot Gifhorn hat es so richtig in sich. Der Tischtennis-Landesligist hat damit die Möglichkeit, weitere Schritte in Richtung Aufstiegsrelegation zu gehen. Auf der anderen Seite stehen die Mühlenstädter vor gleich mehreren Stolpersteinen...