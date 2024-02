Gifhorn/Hillerse. Den Landesliga-Fußballern des TSV Hillerse geht bei der 3:5-Niederlage im Test gegen die U19 von Eintracht Braunschweig die Luft aus.

Zwei hochkarätige Testspielgegner hatten die Landesliga-Fußballer des MTV Gifhorn und des TSV Hillerse am Dienstagabend zu Gast – und verkauften sich teuer. Die Gifhorner unterlagen dem Oberliga-Vierten VfB Germania Halberstadt mit 0:2, die Hillerser verloren gegen U19-Bundesligist Eintracht Braunschweig mit 3:5.

MTV Gifhorn – VfB Germania Halberstadt 0:2 (0:2). Tore: 0:1 (18.), 0:2 Neumann (45.).

„Wir sind noch nicht am Ziel, aber auf der richtigen Spur. Wir wissen, woran wir noch zu arbeiten haben“, konstatierte MTV-Coach Michael Müller, dessen Schützlinge einen „sehr soliden Auftritt“ hinlegten gegen den starken Oberligisten aus Sachsen-Anhalt. Mit einem Schönheitsfehler: Die Schwarz-Gelben belohnten sich einfach nicht für ihre gute Leistung – es fehlten schlichtweg die Tore. Chancen dafür besaßen die Gifhorner jedenfalls genügend. „Wir zahlen leider immer noch Lehrgeld.“

Nach den beiden unnötigen Gegentreffern in Durchgang 1 ließen die Hausherren nach dem Seitenwechsel nichts mehr zu und hatten zudem die besseren Möglichkeiten. „Es waren klare Fortschritte im Defensivverhalten zu sehen“, freute sich Michael Müller: „Mit der Leistung insgesamt kann man wirklich zufrieden sein. Das Spieltempo war sehr hoch.“

TSV Hillerse – Eintracht Braunschweig U19 3:5 (2:1). Tore: 1:0 Müller (4.), 1:1 Backfisch (15.), 2:1 Borgfeld., 3:1 Sandte (56.), 3:2 Bosacki (70.), 3:3 Lazic (76.), 3:4 Prabakaran (89.), 3:5 Karepi (90.).

Jonas Müller nach einer Ecke sowie Nick Borgfeld und Moritz Sandte aus der Distanz sorgten mit ihren Treffern dafür, dass der TSV gegen den A-Junioren-Bundesligisten zwischenzeitlich mit 3:1 führte. „Wir haben es in der ersten Halbzeit geschafft, auch selbst in Ballbesitzphasen zu kommen und so für Ruhe zu sorgen. Wir haben den Braunschweigern das Leben schwergemacht und standen sehr kompakt“, lobte Hillerses Co-Trainer Joshua Sievert.

Der Anschlusstreffer der Blau-Gelben zog so ein wenig den Stecker. „Wir haben viel Laufarbeit geleistet, ab dem 3:2 war die Luft raus. Die Wege gegen den Ball waren sehr weit“, räumte Sievert ein, der mit Blick auf das 1:1 gegen den Bezirksligisten FC Heeseberg vom vergangenen Freitag betonte: „Es war eine deutliche Steigerung und eine sehr, sehr gute Mannschaftsleistung.“

Schon am Freitag (19 Uhr) steht gegen den MTV Hondelage (Bezirksliga 2) der nächste Test an.