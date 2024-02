Gifhorn. Der Tabellenzweite lässt gegen das Kellerkind nichts anbrennen und gewinnt 9:2. Konkurrent Bovender SV lässt in Braunschweig Federn.

Diese Pflichtaufgabe hat Tischtennis-Landesligist TTC Schwarz-Rot Gifhorn souverän gelöst: Der Tabellenzweite setzte sich zu Hause gegen den SV Sandkamp, der sich auf einem Abstiesplatz befindet, mit 9:2 durch.

Mit Oliver Jungeblut war bei den Gastgebern ein Ersatzspieler dabei. Jungeblut musste sich im Einzel in fünf Sätzen geschlagen geben, auch das Doppel an der Seite von Yannis Horstmann war in fünf Durchgängen verloren gegangen. „Beide Matches waren aber knapp, ansonsten war es ungefährdet“, fand Gifhorns Spitzenspieler Jens Klingspon. Bei ihren neun Siegen gaben die Schwarz-Roten nur fünf Sätze ab. „Das Hinspiel war die erste Partie der Saison, da waren wir noch nicht im Saft“, nahm Klingspon Bezug auf das etwas knappere 9:5. „Jetzt sind wir das und sehen, dass wir besser sind.“

Ebenfalls erfreulich für die Mühlenstädter: Der Bovender SV, vermutlich der einzige Konkurrent um den Aufstiegsrelegationsplatz, kam beim RSV Braunschweig nicht über ein 8:8 hinaus. Auf Gifhorn wartet ein Wochenende mit drei Partien – die erste steigt am Freitag ab 20 Uhr gegen eben jene Löwenstädter.

tim