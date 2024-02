Gifhorn. Offensivspieler wechselt vom FC Türk Gücü Helmstedt zu den Schwarz-Gelben. Am „Deadline-Day“ ist der Deal innerhalb von Stunden fix.

„Wir haben das Ganze am ,Amateur-Deadline-Day‘ innerhalb von vier Stunden unter Dach und Fach gebracht. Wir haben sehr vernünftige Gespräche geführt und eine super Lösung für alle Beteiligten gefunden. “ So beschreibt Tobias Krull, Sportlicher Leiter des Fußball-Landesligisten MTV Gifhorn, die Geschehnisse des Mittwochnachmittags. Masirullah Omarkhiel vom Staffelkonkurrenten FC Türk Gücü Helmstedt schließt sich den Schwarz-Gelben an.