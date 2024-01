Gifhorn. Die Verbandsliga-Herren des TC Grün-Weiß behalten im Nachbarschaftsduell gegen den TV Jahn Wolfsburg II knapp die Oberhand.

Dass drei von vier Einzeln in den Match-Tiebreak gingen, zeigte die Ausgeglichenheit des Duells zwischen dem TC Grün-Weiß Gifhorn und dem TV Jahn Wolfsburg II. Weil die Gifhorner im Nachbarschaftsduell der Tennis-Verbandsliga zwei davon für sich entschieden und Louis Egbe im Spitzeneinzel nichts anbrennen ließ, waren die Weichen gestellt. Die Gastgeber gewannen letztlich mit 4:2.

Egbe gab Oliver Wagner beim 6:3, 6:2 das Nachsehen, Max Müller an Position 2 musste sich Fabian Höflich nach hartem Kampf mit 6:7, 6:2, 7:10 beugen. „Bei Louis klingt es deutlicher als es war. Aber das ist Tennis. Bei mir hat ,Fabi‘ im zweiten Satz mehr Fehler gemacht und ich habe schlauer gespielt, im Match-Tiebreak aber mehr Fehler gemacht“, sagte Müller. Elias Wrobel schlug nach einem 4:6 zurück und siegte 4:6, 7:6, 10:3. Noch etwas spektakulärer wurde es bei Marko Ilic. „Marko lag 0:6, 1:4 zurück. Das war ein Wahnsinns-Comeback“, betonte Müller. Ilic setzte sich mit 0:6, 7:5, 10:6 durch.“

So ging es für die Grün-Weißen mit einem 3:1 in die Doppel. Egbe und Müller machten mit einem 6:3, 6:2 alles klar. „Es war nicht einfach, aber wir waren von Anfang an da und haben richtig gut gespielt“, frohlockte Müller.

tim