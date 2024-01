Gifhorn. Der Landesligist verliert beim SSV mit 1:4. Kästorf kommt bei Oberligist Germania Halberstadt unter die Räder. VfL mit weiterem Zugang.

Sieglos blieben drei Fußball-Landesligisten aus dem Kreis Gifhorn bei ihren ersten Testspiel-Auftritten des Jahres 2024. Und dennoch war man im Lager des MTV Gifhorn nach dem 1:4 beim Oberligisten SSV Vorsfelde alles andere als unzufrieden. Der SSV Kästorf kassierte indes eine 1:8-Klatsche bei Germania Halberstadt.

SSV Vorsfelde – MTV Gifhorn 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Gangloff (29.), 2:0 Haberecht (43.), 3:0 Gangloff (47.), 3:1 Bartolen (62.), 4:1 Reich (76.).

Mit Florian Ohk als Linksverteidiger und Maurice Kutz auf der Sechser-Position standen die beiden Winter-Neuzugänge des MTV erstmals in der Startformation, zudem feierte Kapitän Marc Upmann sein Comeback nach Kreuzbandriss. „Es hat sich angefühlt, als wäre nichts gewesen“, freute sich „Upi“ über seine Rückkehr auf den Platz. Im Rampenlicht stand auch Gifhorns Torwart Tobias Krull, der tags zuvor unverhofft seine Bundesliga-Premiere als vierter Offizieller gefeiert hatte (wir berichteten). Zwei Kamerateams waren extra für ihn zum Testspiel angereist und filmten den Schlussmann zwischen den Pfosten und interviewten ihn am Seitenrand.

„Wir haben richtig Angriffe gehabt“, betonte MTV-Coach Michael Müller und meinte damit die Phase nach dem 0:1 durch Marlon Gangloff (29.). Denn zwischen Minute 32 und 35 hatten die Gifhorner gleich drei hochkarätige Möglichkeiten, die sie ungenutzt ließen. Jovan Hoffart jagte das Leder aus fünf Metern über den Kasten, Fatmir Bartolen scheiterte freistehend an SSV-Keeper Justin Kick, und Julian Wöhner vergab die dritte dicke Chance für die Gifhorner. Und das rächte sich kurz vor der Pause, als Michel Haberecht per Kopf nach einem Eckball zur Stelle war. Der zweite Durchgang war gerade einmal 70 Sekunden alt, da stellte Gangloff auf 3:0 für den SSV. Bartolen belohnte die Gäste in Minute 62 mit dem 1:3, als er eine tolle Vorarbeit von Til Bahr vollendete. Nach einem Konter traf der eingewechselte Dustin Reich (76.) zum Endstand.

„Es war ein absolut solider Auftritt von uns. Wir können mit dem ersten Eindruck wirklich sehr zufrieden sein“, resümierte Müller: „Die Frische kann noch nicht da sein. Es war alles im Rahmen.“ Das fand auch sein Gegenüber Alexander Strehmel, der einen „guten Test“ für beide Seiten gesehen hatte.

Germania Halberstadt – SSV Kästorf 8:1 (3:1). Tore: 1:0 Eigentor Hajdari (25.), 2:0 Klaschka (29.), 2:1 Petry (44.), 3:1, 4:1 Hackethal (45./FE, 47.), 5:1 Vukancic (65.), 6:1 Sandri (75.), 7:1 Altin (77.), 8:1 Kosak (80.).

„Ich muss sagen, dass die erste Halbzeit noch völlig in Ordnung von uns war. Wir waren zwar nicht ebenbürtig, aber hatten auch unsere Chancen – damit war ich sehr zufrieden“, sagte SSV-Coach Heinz-Günter Scheil über den ersten Spielabschnitt gegen das Oberliga-Spitzenteam aus Sachsen-Anhalt. Lediglich mit einem Zwei-Tore-Rückstand ging es in die Kabinen. Bei den Gästen hatte Torjäger Leander Petry das zwischenzeitliche 1:2 markiert.

Nach der Pause kam es für den SSV dann knüppeldick. Scheil meinte: „In der zweiten Hälfte konnten wir körperlich nicht mehr mithalten, da die Germania in der Vorbereitung viel weiter ist als wir.“ Das Endergebnis sei jedoch zweitrangig.

FC Wenden – VfL Wahrenholz 2:1 (0:0). Tore: 1:0 Wirgau (65.), 1:1 M. Hanse (68.), 2:1 Bittner (83.).

Trotz der Niederlage im ersten Test gab‘s für den VfL zwei positive Erkenntnisse: Zum einen traf Winter-Rückkehrer Marlon Hanse zum zwischenzeitlichen 1:1, zum anderen feierte Roman Maksymets (kam vom MTV Gifhorn) sein Debüt bei den Nordkreis-Kickern.