Gifhorn. Linus und Erik Kramer verbuchen zum Liga-Abschluss einen Sieg, ein Remis und eine Niederlage. Am 25. Februar geht‘s nach Bilshausen.

Schon vor der Saison stand fest, dass die U19 des RSV Löwe Gifhorn aufgrund der geringen Anzahl an Mannschaften für die Radball-Landesmeisterschaft qualifiziert sein würde. Diese Teilnahme verdienten sich die Kramer-Cousins Erik und Linus nun aber auch in der Liga, die sie nach einem Sieg, einem Remis und einer Niederlage zum Abschluss auf dem dritten Tabellenplatz beendeten.

Am vierten Spieltag ging es für die Gifhorner in Gieboldehausen (Landkreis Hildesheim) zum Auftakt gegen die U17 des RVS Obernfeld. Die agierte defensiv ausgerichtet, nutzten jeden Fehler des Gegners eiskalt aus und besiegten diesen trotz dessen guter Leistung mit 5:3. Es folgte das Aufeinandertreffen mit der U17-Zweitvertretung des RVS. In einem spannenden Duell behielten die Gifhorner schließlich knapp mit 5:4 die Oberhand.

Moral gegen den Meister wird mit einem Remis belohnt

Zum Abschluss der Saison in der Liga ging es gegen den späteren Meister, die U19 des RV Warfleth. Es entwickelte sich „ein wahrer Krimi, in dem sich beide Mannschaften nichts schenkten“, betonte Löwen-Pressewart Martin Kriebel. Erik und Linus Kramer erspielten sich die besseren Torchancen, sahen sich aber auch immer wieder den Angriffen der körperbetont spielenden Warflethern gegenüber. Dreimal gerieten die Mühlenstädter in Rückstand, dreimal bewiesen sie allerdings auch Moral und verdienten sich so das Remis.

Gifhorns Trainer Christian Kramer durfte in jedem Fall zufrieden sein – und freut sich gemeinsam mit seinen Schützlingen schon jetzt auf die Landesmeisterschaft am 25. Februar in Bilshausen (Landkreis Göttingen).

r./tim