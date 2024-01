Gifhorn. Die Landesliga-Frauen der Schwarz-Gelben belegen aktuell Rang 3 in der Tabelle, nun geht‘s auswärts gegen den punktgleichen Vierten.

„Das schreit nach einem Duell auf Augenhöhe und dem Duell um Platz 3.“ Werner Metz, Trainer der Landesliga-Volleyballerinnen des MTV Gifhorn, bringt es auf den Punkt. Den Klassenerhalt haben die Mühlenstädterinnen bereits in der Tasche, das neue Ziel ist klar: Der MTV will Dritter werden. Gifhorn hat den dritten Rang aktuell inne und trifft am Samstag (15 Uhr) bei den Vallstedt Vechelde Vikings II auf den Tabellenvierten.