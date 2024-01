Gifhorn. Die Altherren aus Calberlah sowie die Fußballerinnen der SG Knesebeck-Hankensbüttel sichern sich die letzten Kreismeiter-Titel.

Das war‘s schon wieder für dieses Jahr! Am Sonntag wurden nun bereits die letzten Titel unter dem Hallendach bei den Erwachsenen vergeben. Am Mittag krönten sich die Kreisliga-Fußballerinnen der SG Knesebeck-Hankensbüttel zum Hallen-Kreismeister. Am Abend zogen dann die Altherren-Kicker des SV GW Calberlah nach und feierten im Sportzentrum Süd in Gifhorn den Titelgewinn.

Ladies first, das war am zweiten Tag der Kreismeisterschaften – eine Woche zuvor hatten die Altsenioren des MTV Isenbüttel und die Herren des MTV Gamsen die Titelkämpfe an gleicher Stätte für sich entschieden – die Devise. Und die Fußballerinnen brauchten schon eine gewisse Anlaufzeit, um auf Betriebstemperatur zu kommen. So fielen in der Gruppe A in den sechs Vorrundenpartien lediglich fünf Treffer – der SV Groß Oesingen (2:0 Tore/7 Punkte) und der SV Hagen-Mahnburg (2:0/5) qualifizierten sich hier fürs Halbfinale.

Der spätere Sieger startet mit zwei Unentschieden

In der Gruppe B startete der spätere Sieger aus Knesebeck und Hankensbüttel mit zwei 1:1-Unentschieden ins Turnier – und schaffte erst mit dem 1:0-Erfolg im letzten Spiel gegen den TuS Müden-Dieckhorst als Gruppenzweiter (3:2/5) den Sprung in die Runde der letzten Vier. Platz 1 ging an die SG Vollbüttel/Ribbesbüttel (4:2/5). Kurios: Beide Gruppensieger scheiterten dann aber im Halbfinale. Groß Oesingen unterlag Knesebeck-Hankensbüttel mit 0:3, Vollbüttel/Ribbesbüttel verlor mit 5:6 nach Neunmeterschießen gegen Hagen-Mahnburg und musste sich letztlich mit Rang 3 zufrieden geben. Die Knesebeckerinnen hatten nun offenbar aber Spaß am Toreschießen gefunden und entschieden das Endspiel erneut klar mit 3:0 für sich.

Zweimal 6:0! Gamsen startet furios

Bei den Altherren kam es letztlich zu dem Finalduell, was man im Vorfeld auch erwartet hatte: Mit dem MTV Gamsen und dem SV GW Calberlah trafen die beiden Ü32-Kreisligisten aufeinander, die im Freien bislang noch ungeschlagen sind. Allerdings hatten die beiden „Überflieger“ auf dem Weg dorthin mehr Mühe als erwartet. Gamsen verlor nach zwei 6:0-Kantersiegen zuvor sein letztes Gruppenspiel mit 1:2 gegen die SG Wahrenholz-Wesendorf-Knesebeck, die den MTV (13:2/6 Punkte) als Zweiter (5:4/6) ins Halbfinale begleitete. Die Calberlaher spielten zum Auftakt nur 2:2-unentschieden gegen den TuS Müden-Dieckhorst, wurden mit 8:4 Toren und 7 Punkten trotzdem Sieger der Gruppe B – gefolgt von den Müdenern (7:7/4).

Die Gruppensieger

Während die Gruppensieger bei den Frauen im Halbfinale strauchelten, setzten sie sich bei den Altherren jeweils knapp durch: Die Gamsener zwangen Müden mit 2:1 in die Knie. Die Calberlaher behaupteten sich mit 3:2 gegen den späteren Dritten aus Wahrenholz und machten damit das „Traumfinale“ perfekt. „Beim Stand von 0:0 war es noch lammfromm“, sagte Timo Teichert, Spielausschuss-Vorsitzender des NFV-Kreises Gifhorn. Nach dem 1:0 für Calberlah durch Justus Linke „wurde es dann ein bisschen härter“. Tore fielen keine mehr, die Grün-Weißen jubelten „im Endeffekt verdient“ aus Teicherts Sicht.

„Gamsen hat im Turnier losgelegt wie eine Rakete. Calberlah hat konstant durchgespielt“, fasste Teichert zusammen, für den die Altherren-Titelkämpfe „das technisch beste Turnier mit den besten Spielen“ waren. Und fair blieb es zudem: Bei allen vier Kreismeisterschaften der Erwachsenen gab es keine Zeitstrafen.