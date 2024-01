Isenbüttel/Hillerse. Die Viertelfinalpaarungen in den Bezirkspokal-Wettbewerben stehen. Der MTV ist schon Ende Februar in Osterode im Einsatz.

Der NFV-Bezirk Braunschweig hat die für Anfang April angesetzten Viertelfinalpaarungen der Bezirkspokal-Wettbewerbe ausgelost. Die Fußballer des MTV Isenbüttel sind der einzig verbliebene Starter aus dem Landkreis Gifhorn, der Bezirksligist bekommt es bereits am 25. Februar auswärts mit dem VfR Dostluk Osterode aus der Bezirksliga 4 zu tun. Sollten die Hehlenrieder den Sprung ins Halbfinale schaffen, geht es dort gegen einen der beiden Landesligisten 1. SC Göttingen 05 und SVG Göttingen oder die TSG Bad Harzburg (Bezirksliga 3).

Bei den Frauen ist aus Gifhorner Sicht noch die SG Hillerse/Leiferde vertreten. Das Landesliga-Team von Trainerin Ivonn Lütge trifft am 1. April in Leiferde auf den Staffelkonkurrenten FC Pfeil Broistedt. Die Peinerinnen dürften als aktueller Tabellendritter die Favoritenrolle innehaben. Setzt sich die SG aber durch, wartet in der Vorschlussrunde auf fremdem Platz ein Duell mit dem Sieger aus dem Spiel zwischen der SVG Göttingen und der SG Wulften/Lindau/Hattorf.

r./tim