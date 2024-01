Gifhorn. Die Schwarz-Roten lassen der Union-Reserve keine Chance. Der TTV Geismar hat sich wohl aus dem Aufstiegskampf verabschiedet.

Es war ein Pflichtsieg, keine Frage – und der TTC Schwarz-Rot Gifhorn hat daran auch zu keiner Zeit auch nur die leisesten Zweifel aufkommen lassen. Der Tabellenzweite der Tischtennis-Landesliga setzte sich im ersten Spiel des Jahres mit 9:2 gegen Kellerkind SV Union Salzgitter II durch.

Ohne den verhinderten Florian Jung agierten die Mühlenstädter mit einem Ersatzmann. Stefan Lücke war weder im Doppel mit Yannis Horstmann noch in seinem einzigen Einzel ein Sieg vergönnt. „Ansonsten war alles recht klar“, fasste Gifhorns Spitzenspieler Jens Klingspon zusammen. Die Ausnahmen bildeten da nur zwei Partien, Horstmann und Thorsten Jung mussten jeweils einmal in den Entscheidungssatz. „Es ist ganz gut, dass wir so ins Jahr gestartet sind. Das gibt Selbstvertrauen und Spielpraxis. Das ist gut für die nächsten Spiele“, betonte Klingspon.

Und es gab weitere gute Neuigkeiten: Mit dem TTV Geismar dürfte sich einer von zwei Konkurrenten um den Relegationsplatz bei sechs Minuspunkten mehr aus dem Kampf verabschiedet haben. Klingspon: „Realistisch ist es so, dass man damit nicht Zweiter oder Dritter werden kann.“

tim