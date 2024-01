Gifhorn. Der Fußball-Kreisligist setzt sich beim Hallenturnier des SC Bosphorus Gifhorn im Finale gegen Lupo Martini Wolfsburg II durch.

Nachdem der Cappu Cup im vergangenen Jahr erstmals vom SC Bosphorus Gifhorn (2. Kreisklasse 2) organisiert worden war, stand am Samstag im Sportzentrum Süd die 2. Auflage des Hallenturniers auf dem Programm. „Ich bin rundum sehr zufrieden mit dem Event“, resümierte SC-Spartenleiter und Mitorganisator Yasar Demirdas. Und der „Pott“ bleibt in der Mühlenstadt: In einem packendem Finale setzte sich Fußball-Kreisligist SV Welat Gifhorn gegen die Oberliga-Reserve von Lupo Martini Wolfsburg durch. Doch auch dieses Mal stand nicht nur das Sportliche im Vordergrund...

SSV Kästorf sagt Teilnahme am Freitag noch ab

Bereits in der Gruppenphase hatten die späteren Finalisten nichts anbrennen lassen. Sowohl der SV Welat als auch Lupos „Zweite“ gewannen jeweils alle Begegnungen. Kreisliga-Primus MTV Gamsen, die Freien Turner II, die Gifhorner Oldstars sowie Landesligist FC Türk Gücü Helmstedt – der am Freitagnachmittag kurzfristig für Staffel-Konkurrent SSV Kästorf nachgerückt war – qualifizierten sich unter anderem für das Viertelfinale.

Hier mussten die Gamsener, ebenso die „Oldies“, die Segel streichen. In Halbfinale Nummer 1 siegte der SV Welat souverän mit 4:1 gegen Panipirotikos Hannover, Lupo II schlug die Freien Turner (1:0). Das Spiel um Platz 3 ging an die Hannoveraner.

Die Gifhorner Oldstars (am Ball) mussten im Viertelfinale die Segel streichen. © regios24 | Michael Uhmeyer

Im Finale muss das Neunmeterschießen herhalten

Im großen Finale sah es bereits nach einem 3:2-Erfolg für Welat aus, ehe die Wolfsburger 30 Sekunden vor dem Ertönen der Schlusssirene zum Ausgleichstreffer kamen. So musste die Entscheidung vom Punkt aus her – und der SVW durfte jubeln. „Es war ein Finale auf Augenhöhe“, befand Demirdas, freute sich zeitgleich aber auch mit dem Sieger: „Im letzten Jahr ist Welat Zweiter geworde, deshalb hat sich die Mannschaft Platz 1 in diesem Jahr verdient.“

Außerdem gab es persönliche Auszeichnungen: Onuar Can Ada (FC Türk Gücü) wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt, Team-Kollege Semih Kurtoglu bester Torschütze (sechs Tore). Ezatullah Omarkhel bekam den Pokal für den besten Torhüter. Von den Unparteiischen zum fairsten Team ernannt wurden die Freien Turner Braunschweig II.

3250 Euro werden eingenommen und gespendet

Aber auch abseits des Parketts wurden unter anderem bei einer Tombola – wie schon bei der 1. Auflage – ordentlich Spendengelder eingesammelt. 1750 Euro für das Gifhorner Kinderhospiz, 1500 Euro für das FBZ Grille.

