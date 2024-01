Hillerse. Der Mittelfeldspieler vom TuS Seershausen/Ohof schließt sich den abstiegsbedrohten Landesliga-Fußballern aus Hillerse an.

Fußball-Landesligist TSV Hillerse will in der zweiten Saisonhälfte alles daran setzen, den Klassenerhalt trotz des Rückstandes von acht Punkten auf das rettende Ufer noch zu schaffen. Für dieses Unterfangen präsentierten die Schwarz-Weißen mit Lasse Petersen vom TuS Seershausen/Ohof (1. Kreisklasse 2) nun den nächsten Winter-Neuzugang.

Der 21-jährige Mittelfeldspieler kommt vom Samtgemeinde-Rivalen aus Seershausen zum TSV, und ist nach Innenverteidiger Louis Pawlik vom TS Woltmershausen aus der Bremenliga schon Neuzugang Nummer 2 in der Winterpause. „Lasse passt gut in unser Konzept. Es muss schon unser Ziel sein, dass ambitionierte Kicker aus unserem direkten Umfeld bei uns die Schuhe schnüren und sich nicht Richtung Stadt orientieren“, gibt TSV-Spartenleiter Lars Westergaard an.

„Lasse hat den Ehrgeiz, sich ins Team zu kämpfen und wir haben den Eindruck, dass aus ihm ein Landesligaspieler werden kann“, fügt Westergaard an.

r.