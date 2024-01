Gifhorn. Schwarz-Rot ist Tabellenzweiter der Landesliga und hat am Samstag mit dem SV Union Salzgitter II ein Kellerkind zu Gast.

Der Zug zum direkten Aufstieg in die Verbandsliga scheint abgefahren zu sein, der TSV Schöppenstedt hat in dieser Hinsicht klar die besten Karten. Ab Samstag befindet sich der Tischtennis-Landesligist TTC Schwarz-Rot Gifhorn aber (wieder) im Kampf um das Ticket für die Relegation. Ab 18.30 Uhr ist der SV Union Salzgitter II zu Gast in der Turnhalle der IGS Gifhorn im Lehmweg.