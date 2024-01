Gifhorn. Die Herren des TC Grün-Weiß starten am Samstag mit der Partie beim TuS Wettbergen Hannover II in die Verbandsliga-Saison.

Es ist in gewisser Weise eine Reise ins Ungewisse, die für die Tennis-Herren des TC Grün-Weiß Gifhorn am Samstag beginnt. Dann steht für die Mühlenstädter ab 15 Uhr das erste Spiel der neuen Verbandsliga-Saison an, zu Gast sind sie in der Landeshauptstadt beim TuS Wettbergen Hannover II. Die gegnerischen Teams anhand der Meldelisten im Vorfeld einzuordnen, fällt vor allem bei den Reserven zu Beginn der Saison schwer.