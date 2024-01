Gifhorn. Der Peiner Nachwuchs setzt sich beim Edeka Wede Cup des SSV Kästorf durch. Im Finale gewinnt die Arminia mit 4:2 gegen die Papenteicher.

Die Teilnahme der U19 von Arminia Vechelde hatte Chris Borgsdorf, Sportvorstand des Ausrichters SSV Kästorf, vor dem Edeka Wede Cup explizit hervorgehoben. Der Grund: Die Peiner hatten in der Vergangenheit schon häufiger ihr Können als Hallenfußballer unter Beweis gestellt, unter anderem bei norddeutschen Meisterschaften. Und Borgsdorf hatte den richtigen Riecher: Die Vechelder spielten im Gifhorner Sportzentrum Süd am Samstag nicht nur eine gute Rolle, sondern sicherten sich auch mit fünf Siegen in fünf Spielen den Turniersieg.

In der Gruppenphase hatten für den U19-Landesligisten neun Punkte zu Buche gestanden, drei davon stammten aus dem 1:0-Erfolg über den Bezirksligisten FC Schwülper. Die Papenteicher qualifizierten sich als Zweiter ebenfalls fürs Halbfinale. Für alle weiteren Kreisvertreter – die Ü30 des MTV Gamsen und den SSV Kästorf II in Gruppe A sowie die JSG Gifhorn Nord U19 und den FC Schwülper II in Gruppe B – kam das Aus in der Vorrunde.

Im Halbfinale rangen die Vechelder den VfB Rot-Weiß Braunschweig III (2. Kreisklasse Braunschweig) mit 2:1 nieder, Schwülper setzte sich gegen den TSV Timmerlah (1. Kreisklasse Braunschweig) mit 3:2 durch. So bot sich dem FC im Finale die Chance zur Revanche, doch die Youngster waren erneut stärker – und gewannen 4:2.

Der Edeka Wede Cup im Überblick

Gruppe A

1. Vechelde U19 6:2 9

2. FC Schwülper 3:2 6

3. MTV Gamsen Ü30 4:4 3

4. SSV Kästorf II 3:8 0

Gruppe B

1. TSV Timmerlah 8:2 9

2. VfB RW BS III 4:3 4

3. JSG GF Nord 2:3 4

4. FC Schwülper II 2:8 0

Halbfinale

Vechelde – VfB RW BS III 2:1

Timmerlah – Schwülper 2:3

Spiel um Platz 3

VfB RW BS III – Timmerlah 4:1

Finale

Vechelde – Schwülper 4:2