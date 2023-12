Gifhorn. Der Fußballverein tut diesmal in der Region Gutes – und zwar beim Tagestreff „Moin, Moin“ der Diakonischen Gesellschaft in Gifhorn.

Im August 2022 veranstalteten die Fußballer des T.C. Gifhorn ein Benefizspiel für zwei verstorbene Mitglieder, mit den Erlösen wurden zwei Brunnenprojekte finanziert. Im Februar 2023 gab es, gemeinsam mit dem SV Welat, ein Benefizturnier, dessen Einnahmen an Bedürftige in der Erdbebenregion in der Türkei gingen. Nun hat sich der T.C. erneut für wohltätige Zwecke eingesetzt – diesmal allerdings in der Region.