Gifhorn. Am Mittwoch – und damit traditionell am 27. Dezember – geht es im Gifhorner Sportzentrum Süd wieder um den begehrten Titel.

Er ist wieder da! Zum ersten Mal seit 2019 wird der „Cup der Besten“ am Mittwoch – traditionell am 27. Dezember – wieder ausgetragen. Eine verdammt lange Zeit, in der das beliebteste Hallenfußball-Turnier des Landkreises Gifhorn – Corona-bedingt – von der Bühne verschwunden war. Und so gerne sich alle Beteiligten an die unglaubliche Stimmung im ausverkauften Sportzentrum Süd erinnern: Nicht alles ist im Hinterkopf geblieben …

Das zeigt sich schon bei der Frage nach dem Titelverteidiger. „Wie? Wir haben das letzte Mal gewonnen?“, fragt Tobias Krull, der Sportliche Leiter des MTV Gifhorn. Und schon zeigt sich eine gewisse Anspannung bei „Krulli“, denn er stellt gleich die nächste Frage: „Wo ist eigentlich der Wanderpokal? Ich glaube, der steht bei Friedrich Filikidi auf der Terrasse.“ Doch in dem Fall kann der Keeper der Schwarz-Gelben sogleich beruhigt werden: Es gibt eine neue Siegertrophäe.

Tobias Krull war schon beim ersten MTV-Triumph dabei – aber nicht auf dem Parkett

Apropos Sieger: Im Finale 2019 kam es zum Stadtderby zwischen dem MTV und der SV – Schwarz-Gelb jubelte über ein knappes 2:1 gegen Blau-Rot. Zwischen den MTV-Pfosten stand Friedrich Filikidi, während Tobias Krull in Übersee im Urlaub weilte. „Ich spiele diesmal auch nicht selbst. Mit 32 Jahren brauche ich das nicht mehr“, erklärt die Nummer 1 des MTV. Als sein Verein 2017 den Cup der Besten im Finale gegen den VfR Wilsche-Neubokel erstmals für sich entschied, war Krull dabei – allerdings auch schon in einer anderen Rolle. „Ich habe das Turnier einmal als Physiotherapeut gewonnen. Ich musste unseren Torwart Michael Krauskopf damals behandeln“, erzählt er schmunzelnd: „Das ist ja mal ein ganz gutes Omen.“

Doch was traut er seinem Landesliga-Team, dem Titelverteidiger aus dem Jahr 2019, denn diesmal zu? „Für uns ist alles drin. In der Halle geht immer etwas“, legt sich der Sportliche Leiter des MTV fest. „Die jungen Spieler bei uns haben richtig Bock drauf. Und kicken können sie, das sind alles gute Fußballer“, betont Krull. Mit Jovan Hoffart könnte auch ein Routinier dabei sein, der 2019 zum Siegerteam des MTV gehörte.

Das Gros der Eintrittskarten ist in Windeseile vergriffen

Reichlich Vorfreude ist auch beim SSV Kästorf vorhanden, der sich 2016 und 2018 in die Siegerliste eintrug. „Dieses Turnier ist für den SSV immer ein hohes Gut“, unterstreicht Kästorfs Trainer Heinz-Günter Scheil, der vor der Corona-Pandemie regelmäßig als Coach des TSV Vordorf „teilnehmen durfte“, wie es Scheil selbst sagt. „Die Spieler treffen sich und kicken gegeneinander. Dieses Turnier ist ein richtig gutes Ding, da freuen sich alle drauf.“

Wie sehr die Fußballfans aus der Region auf das Comeback des Cup der Besten hinfiebern, zeigte sich beim Ticketverkauf. Innerhalb von etwa einer halben Stunde waren die meisten Eintrittskarten vergriffen. Warum, das fasst Julian Ackermann, selbst Trainer des Kreisklassisten SV Gifhorn II, kurz und knapp zusammen: „Es ist immer ein Spektakel mit Klubs aus der Region. Man weiß nie, wer gewinnt.“

Gruppen, Spielplan und Modus des Cup der Besten 2023

Gruppe A

MTV Gifhorn

MTV Isenbüttel

MTV Gamsen

SV Meinersen-Ahnsen-Päse

MTV Gifhorn – MTV Isenbüttel 13.00 Uhr

MTV Gamsen – SV Meinersen-Ahnsen-Päse 13.36 Uhr

MTV Gifhorn – MTV Gamsen 14.12 Uhr

MTV Isenbüttel – SV Meinersen-Ahnsen-Päse 14.48 Uhr

SV Meinersen-Ahnsen-Päse – MTV Gifhorn 15.24 Uhr

MTV Isenbüttel – MTV Gamsen 16.00 Uhr

Gruppe B

SSV Kästorf

VfR Wilsche-Neubokel

FC Schwülper

TuS Müden-Dieckhorst

SSV Kästorf – VfR Wilsche-Neubokel 13.12 Uhr

FC Schwülper – TuS Müden-Dieckhorst 13.48 Uhr

SSV Kästorf – FC Schwülper 14.24 Uhr

VfR Wilsche-Neubokel – TuS Müden-Dieckhorst 15.00 Uhr

TuS Müden-Dieckhorst – SSV Kästorf 15.36 Uhr

VfR Wilsche-Neubokel – FC Schwülper 16.12 Uhr

Gruppe C

TSV Hillerse

SV GW Calberlah

SV Gifhorn

SV Triangel

TSV Hillerse – SV GW Calberlah 13.24 Uhr

SV Gifhorn – SV Triangel 14.00 Uhr

TSV Hillerse – SV Gifhorn 14.36 Uhr

SV GW Calberlah – SV Triangel 15.12 Uhr

SV Triangel – TSV Hillerse 15.48 Uhr

SV GW Calberlah – SV Gifhorn 16.24 Uhr

Finalrunde

Die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe sowie die beiden besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Viertelfinale. In der K.o.-Runde dauert jede Partie nicht mehr 10, sondern 12 Minuten. Das Finale um den Cup der Besten beginnt um 18.30 Uhr. Ein Spiel um den dritten Platz wird es nicht geben.