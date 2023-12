Gifhorn. Die Herren, Altherren, Altsenioren und Frauen aus dem Kreis Gifhorn ermitteln im Januar nach der Corona-Pause wieder ihre Meister.

Über dieses Comeback dürften sich die Fußballerinnen und Fußballer aus dem Kreis Gifhorn ganz besonders freuen: Nach drei Jahren Pause kehrt die Hallen-Kreismeisterschaft nun endlich zurück! An zwei Sonntagen duellieren sich die Herren, Altherren, Altsenioren und Frauen im Gifhorner Sportzentrum Süd.

Den Anfang machen am 14. Januar ab 10 Uhr die Altsenioren. Acht Teams sind mit dabei, zunächst werden in zwei Gruppen die vier Halbfinalteilnehmer ermittelt. Um 13.10 Uhr, so lautet der Plan, soll das Finale steigen. Praktisch direkt im Anschluss, ab 14.15 Uhr, kämpfen zehn Herrenteams um den Titel. Hier gibt es statt zweier Vierer- entsprechend zwei Fünfergruppen.

Titelverteidiger Vorhop-Schönewörde schrammt an Teilnahme vorbei

Qualifiziert sind die Top 8 der aktuellen Kreisliga-Tabelle, angeführt wird das Teilnehmerfeld vom Spitzenreiter und absoluten Aufstiegsfavoriten MTV Gamsen. Außerdem dürfen die Spitzenreiter der 1. Kreisklassen – der FC Germania Parsau (Staffel 1) und die SV Gifhorn II (Staffel 2) ran. Titelverteidiger ist aus dem Jahr 2020 der FSV Vorhop-Schönewörde, der als Tabellenzweiter der 1. Kreisklasse 1 die Qualifikation knapp verpasst hat.

Eine Woche später, am 21. Januar, stehen zwei weitere Wettbewerbe auf dem Programm. Ab 10 Uhr sind dann die Frauen an der Reihe, die in zwei Vierergruppen spielen und im Anschluss das Halbfinale sowie das Finale austragen. Im gleichen Modus findet ab 14.15 Uhr die Konkurrenz der Altherren statt.

