Hillerse. Das Landesliga-Kellerkind rüstet mit einem 22-jährigen Innenverteidiger auf, der aus der Bremenliga an die Oker wechselt.

Der erste Winter-Neuzugang ist da: Fußball-Landesligist TSV Hillerse hat sich die Dienste von Louis Pawlik gesichert. Der 22-jährige Innenverteidiger war zuletzt für den TS Woltmershausen in der Bremenliga aktiv.

„Louis hat uns in seinem ersten Training direkt überzeugt und sticht vor allem mit seiner körperlichen Präsenz ins Auge“, erklärt Hillerses Spartenleiter Lars Westergaard. „Ich bin mir sicher, dass er uns sofort weiterhelfen kann. Seine fußballerischen Qualitäten hat er in Woltmershausen schon unter Beweis gestellt.“ Pawlik wohnt und studiert allerdings in Braunschweig. „Unser dörflicher Charme und das gute Miteinander scheinen nach wie vor gute Argumente für den TSV zu sein“, sagt Westergaard mit einem Augenzwinkern.

r./tim