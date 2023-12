Groß Oesingen/Brome. Der SVGO hat im zweiten Bezirksliga-Jahr große Schwierigkeiten und ist Tabellenletzter. Coach Torben König gibt sich zuversichtlich

In seinem ersten Jahr in der Fußball-Bezirksliga sorgte der SV Groß Oesingen für Furore und beschloss die Saison als Tabellenfünfter. Wenige Monate später ist von der Euphorie beim SVGO nicht mehr viel zu spüren, die Mannschaft von Trainer Torben König befindet sich als Tabellenschlusslicht in akuter Abstiegsgefahr. Der FC Brome scheint sich indes in sicheren Gefilden wiederzufinden, die „Burgherren“ haben nach 14 Spielen solide 20 Punkte auf dem Konto.