Gifhorn. Alle bis zum Jahreswechsel ausstehenden Punkt- und Pokalspiele werden abgesetzt und im neuen Jahr nachgeholt.

Der NFV-Bezirk Braunschweig hat es vorgemacht und aufgrund der schlechten Wetterlage alle ausstehenden Herren-, Junioren- und Frauen-Fußballspiele unter freiem Himmel im Jahr 2023 vorzeitig abgesetzt. Ausgenommen ist die C-Junioren-Landesliga, da aufgrund der Einführung der Niedersachsenliga alle Partien bis zum 15. Dezember gespielt sein müssen. Am Donnerstag sorgte nun auch der NFV-Kreis Gifhorn für Klarheit – und verabschiedete alle hiesigen Fußballmannschaften vorzeitig in die Winterpause.

Eigentlich hätte für Samstag und Sonntag das Achtelfinale im Wittinger-Kreispokal auf der Agenda gestanden. Doch die Runde der letzten Acht wird in diesem Jahr genauso wenig über die Bühne gehen wie einige angesetzte Nachholspiele in der Fußball-Kreisliga und der 1. Kreisklasse 2.

Der Spielausschussvorsitzende des NFV-Kreises Gifhorn, Timo Teichert, gab am Donnerstag die Generalabsage des Spielbetriebs für den Rest des Jahres bekannt. Diese „betrifft den Feldspielbetrieb (outdoor) für die Frauen, Herren, Altherren und Altsenioren im Zeitraum vom 7. bis zum 17. Dezember. Die in diesem Zeitraum angesetzten Pokal- und Punktspiele werden vom Spielplan abgesetzt und nach Rahmenspielplan in 2024 wieder neu angesetzt. Ab dem 18. Dezember beginnt dann die Winterpause nach Rahmenspielplan“, heißt es in der Mitteilung des Kreisspielausschusses.