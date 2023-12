Gifhorn. Die Spielerin des BV Gifhorn darf sich in Gera über Gold und Bronze freuen. Pranav Vempati schafft es ebenfalls auf das Treppchen.

Diese Reise nach Gera (Thüringen) hat sich für Leonie Wronna vom BV Gifhorn mal so richtig gelohnt. Das Nachwuchstalent des Badminton-Zweitligisten sicherte sich bei den deutschen Meisterschaften in der Altersklasse U17 gleich zwei Medaillen. Im Mixed holte sie gemeinsam mit Jonas Schmid (SV Fischbach) Bronze, im Doppel an der Seite von Katharina Nilges (SV Fischbach) reichte es aus Sicht der Gifhornerin gar für Gold.

Schmid und Wronna waren als Nummer 3 der Setzliste ins Turnier gegangen. Nach einem Freilos zu Beginn fuhr das Duo zwei Zweisatzerfolge ein und bekam es im Anschluss mit dem an Position 2 gesetzten Mixed zu tun. Gegen Linus Emmerich (Union Lüdinghausen) und Maike Iffland (TV Refrath) gewannen Schmid/Wronna den ersten Durchgang noch mit 21:16, mussten sich dann aber mit 18:21, 15:21 geschlagen geben. An Wronnas erstem Sprung auf das Podest änderte diese knappe Niederlage allerdings nichts mehr.

Im Doppel reicht es für Leonie Wronna zum großen Wurf

Und das Turnier war für die junge Gifhornerin auch noch lange nicht vorbei. Wronna und Nilges waren im Doppel topgesetzt, mussten nach einem glatten Auftaktsieg aber in Runde 2 mächtig zittern. Mit einem 18:21, 21:17, 22:20 über Lisa Paula Bonnemann (1. BV Mülheim) und Kalliope Hermel (TV Refrath) ging es schließlich doch ins Halbfinale. Beim 22:20, 21:13 gegen Iffland/Nina Steffes (TV Refrath) ließ das favorisierte Duo im zweiten Durchgang nichts mehr anbrennen. Nach dem hart erkämpften 21:19, 22:20 gegen Shreya Hochscheid (Union Lüdinghausen) und Isabel Kleban (1. BV Mülheim) war der Triumph in trockenen Tüchern.

Ebenfalls stark unterwegs war Vereinskamerad Pranav Vempati. An der Seite von Hannes Möller (SV Harkenbleck) schaffte es der Gifhorner ungesetzt mit zwei Überraschungssiegen bis ins Halbfinale. Nach einer Niederlage stand die zweite Bronzemedaille für den BV Gifhorn zu Buche – aus Sicht des jungen BV-Spielers ein unerwarteter und großer Erfolg.

r./tim