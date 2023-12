Ettenbüttel. Der SVE wollte zum zweiten Mal auf den Kunstrasen des TSV ausweichen. Coach Marcus Vogel hat aber schon eine Absage erhalten.

Weil sich der Fußball-Kreis gegen eine Generalabsage entschied, stehen neben dem regulären Spieltag in der Kreisliga auch Partien in der 1. Kreisklasse 2 auf dem Programm. Bereits jetzt steht allerdings fest: Das „Heimspiel“ des SV Ettenbüttel gegen den T.C. Gifhorn, das auf dem einzigen Kunstrasenplatz des Landkreises Gifhorn in Hillerse stattfinden sollte, wird nicht über die Bühne gehen können. Dass die Begegnungen des TuS Neudorf-Platendorf gegen den SSV Didderse (Sonntag, 13 Uhr) und des TuS Seershausen/Ohof gegen den FC Schwülper (Sonntag, 14 Uhr) angepfiffen werden, ist fast schon unvorstellbar.