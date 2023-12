Gifhorn. Die Athletin des MTV Gifhorn zeigt auf Madeira zwei starke Leistungen. Die aus Gifhorn stammende Viola Friedrichs triumphiert dreifach.

In der aktuellen Jahreszeit auf die portugiesische Insel Madeira zu fliegen, das klingt nach einem Urlaub bei milden Temperaturen. Für die Masterschwimmer der Altersklassen 25 und älter aus ganz Europa ging es aber vor allem um schnelle Zeiten bei den ersten Europameisterschaften der Masters auf der 25-Meter-Bahn. Das traf auch auf Katja Meinecke-Höfermann zu, die Schwimmerin des MTV Gifhorn reiste gemeinsam mit Trainerin Sabine Freese nach Madeira. Sie ging in der Altersklasse 55 an den Start.

Damit gehörte die Mühlenstädterin zu den 88 Athletinnen und Athleten aus Deutschland unter den insgesamt 880 Aktiven. Gemeldet hatte Meinecke-Höfermann für die Disziplinen 50 Meter Schmetterling und 100 Meter Freistil. In der Schmetterlingslage schlug die Gifhornerin als Dritte an, die Freude über ihre erste Bronzemedaille bei einer Europameisterschaft war groß. Über die 100 m Freistil ließ sie eine weitere starke Leistung folgen und wurde Fünfte.

Die aus Gifhorn stammende, aber für den TV Jahn Wolfsburg startende Viola Friedrichs, machte sich nach drei triumphalen Erfolgen mit gleich drei Goldmedaillen auf den Heimweg.

r./tim