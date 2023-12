Gifhorn. Die SG Gifhorn/Hannover sichert sich im 5er Radball das Ticket für die höchste Klasse.

Es ist historisch und in der über 100-jährigen Vereinsgeschichte des RSV Löwe Gifhorn eine Premiere: Die Spielgemeinschaft Gifhorn/Hannover hat in Erzhausen bei Frankfurt den Aufstieg in die 5er-Radball-Bundesliga geschafft. Mit Christian Kramer, Jan Rowold, Corvin Rowold und Maxemilian Milßon stellten die Mühlenstädter vier der acht Akteure, die das Ticket für die höchste Spielklasse Deutschlands buchten.

Doch der Reihe nach: In Erzhausen waren sechs Teams mit von der Partie, die sich zunächst in zwei Dreiergruppen duellierten. Die Gruppenersten trafen auf den Gruppenzweiten der anderen Gruppe und machten dort eines der Tickets für die Bundesliga unter sich aus.

Für Gifhorn/Hannover ging es zum Auftakt gegen die SG Worfelden/Heddernheim. Zwei Minuten vor dem Ende setzte es in Form des 2:3 den ersten echten Nackenschlag des Tages. Weil Gegner SG Darmstadt/Hähnlein gegen Worfelden/Heddernheim deutlicher verloren hatte, war klar, dass Gifhorn/Hannover ein Remis zum Finaleinzug reichen würde. Doch das Team spielte auf Sieg, führte zur Pause mit 2:0 und baute den Vorsprung auf 4:0 aus. Dass Darmstadt/Hähnlein noch auf 2:4 verkürzte, war am Ende Makulatur.

Gifhorn/Hannover schlägt nach frühem Nackenschlag zurück

Im Endspiel um den Aufstieg ging es gegen Gastgeber Erzhausen, der mit zwei Siegen durch die Gruppenphase marschiert war und als Favorit galt. Und die Hausherren legten los wie die Feuerwehr, früh gingen sie mit 1:0 in Führung. Doch der Gast ließ sich davon nicht entmutigen. Kurz vor der Pause gelang dem Gifhorner Christian Kramer der Ausgleich. Die zweite Halbzeit war taktisch geprägt, keines der beiden Teams wollte den womöglich entscheidenden Fehler machen.

Doch kurz vor dem Ende schlug Gifhorn/Hannover zu. Corvin Rowold ließ nach einem starken Pass aus dem Rückraum noch einen Gegenspieler aussteigen und behielt beim Abschluss die Nerven – das 2:1! Es war eine lange Schlussphase, die die hiesige SG noch zu überstehen hatte. Als er erlösende Schlusspfiff ertönte, kannte der Jubel auch bei den Trainern Jens und Ingo Rowold keine Grenzen mehr. Der historische Aufstieg in die 5er-Radball-Bundesliga war geschafft.

„Dieser Erfolg markiert einen Meilenstein für den Verein und unterstreicht die harte Arbeit sowie das Engagement der Spieler und des Trainerteams“, frohlockte Löwen-Pressewart Martin Kriebel. Ende Oktober 2024 beginnt die neue Saison. Kriebel: „Das klare Ziel ist, sich optimal auf die bevorstehenden Spiele vorzubereiten und den Klassenerhalt in dieser anspruchsvollen Liga zu sichern.“

r./tim