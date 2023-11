Gifhorn. Landesligist SG bekommt es diesmal mit MF Göttingen zu tun. In der Bezirksliga steht der letzte komplette Spieltag der Vorrunde an.

Wenige Tage nach dem 2:0-Erfolg im Kreisduell mit dem VfL Wahrenholz geht es für die Landesliga-Fußballerinnen der SG Hillerse/Leiferde bereits weiter. Die Mannschaft von Ivonn Lütge hat nach den Partien beim FC Eintracht Northeim (4:5) und der SVG Göttingen (2:2) die nächste lange Reise vor sich. In der Bezirksliga ist das Gifhorner Kreisduo am Sonntag ab 11 Uhr parallel im Einsatz.

Landesliga

MF Göttingen – SG Hillerse/Leiferde (So., 13 Uhr).

Nach dem hart erkämpften, aber hochverdienten Sieg gegen Wahrenholz betonte SG-Trainerin Lütge, es gelte, sich noch mehr Torchancen zu erspielen. Vermutlich wird es auch eine kaltschnäuzigere Vorstellung brauchen als gegen den VfL, mit einem Sieg könnte der Gast auf Tabellenplatz 6 springen.

Bezirksliga

VfB Peine – VfR Wilsche-Neubokel (So., 11 Uhr).

Der Gast ist für die Aufstiegsrunde qualifiziert, die punktlosen Peinerinnen werden es in der Abstiegsrunde schwer haben. Heißt: Rein tabellarisch hat die Begegnung keine Bedeutung. „Wir werden vielleicht ein bisschen was ausprobieren. Die Spielerinnen mit weniger Einsatzzeit werden welche bekommen“, betont Wilsches Trainer Enrico Richter. „Wir unterschätzen keinen Gegner. Wir können immer mal einen schlechten Tag haben und der Gegner einen guten“, fügt Richter an.

Wie schnell das geht, habe sich beim 2:1-Sieg des VfR gegen den TSV Barmke II gezeigt. „Das kann andersherum genauso passieren“, hebt Richter den mahnenden Finger.

SG Isenbüttel/Meine – Freie Turner II (So., 11 Uhr).

Die Chance, in der Aufstiegsrunde dabei zu sein, ist für die SG nur noch theoretischer Natur. Viel mehr geht es darum, gegen einen Konkurrenten für die Abstiegsrunde drei Punkte einzufahren und diese auch ins neue Jahr mitzunehmen.

TVB Schöningen – FSG Schwülper-Vordorf-Adenbüttel/Rethen (So., 11 Uhr).

Auch der FSG winken im Kampf um den Klassenerhalt gegen den Tabellenzehnten wichtige Zähler.

tim